У дивній позі та леопардовому купальнику: 49-річна Наомі Кемпбелл показала сексуальне фото

Відома британська супермодель Наомі Кемпбелл відпочиває в одній з улюблених країн світу. 49-річна зірка ділиться звабливими знімками з Катару та Кенії, демонструючи свою худорляву фігуру.

Нові знімки з сонячного вікенду 49-річна Наомі Кемпбелл опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Відома топ-модель відпочиває у невеликій компанії у країні Середнього Сходу – Катарі, а також у Кенії, країні Східної Африки. Як відомо, Наомі переповнює особлива любов до цих країн, тому не дивно, що для тотального релаксу вона обрала країну, де відчуватиме себе на своєму місці.

Так, у Катарі Наомі Кемпбелл переповнило натхнення на публікації доволі чудернацьких, однак сексуальних і гарячих фото. Так, на одній зі світлин "чорна пантера" позувала на фоні морських краєвидів Кенії у мереживній міні-сукні, у якій засвітила стрункі ноги, та панамі, яку натягнула на очі.

А на другому фото Наомі Кемпбелл позувала прямо у бірюзовій воді, широко розставивши ноги. На ній був крихітний леопардовий купальник та сонцезахисні окуляри.