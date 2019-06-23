У дивній позі та леопардовому купальнику: 49-річна Наомі Кемпбелл показала сексуальне фото

109 Читать новость на русском
Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / Instagram / @naomi

Відома британська супермодель Наомі Кемпбелл відпочиває в одній з улюблених країн світу. 49-річна зірка ділиться звабливими знімками з Катару та Кенії, демонструючи свою худорляву фігуру.

Нові знімки з сонячного вікенду 49-річна Наомі Кемпбелл опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: 49-річна Наомі Кемпбелл показала голі сідниці посеред пустелі: фото 18+

Відома топ-модель відпочиває у невеликій компанії у країні Середнього Сходу – Катарі, а також у Кенії, країні Східної Африки. Як відомо, Наомі переповнює особлива любов до цих країн, тому не дивно, що для тотального релаксу вона обрала країну, де відчуватиме себе на своєму місці.

Так, у Катарі Наомі Кемпбелл переповнило натхнення на публікації доволі чудернацьких, однак сексуальних і гарячих фото. Так, на одній зі світлин "чорна пантера" позувала на фоні морських краєвидів Кенії у мереживній міні-сукні, у якій засвітила стрункі ноги, та панамі, яку натягнула на очі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

А на другому фото Наомі Кемпбелл позувала прямо у бірюзовій воді, широко розставивши ноги. На ній був крихітний леопардовий купальник та сонцезахисні окуляри.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 

blog_ava
Новий скандал через Керченський міст: будівельники звернулись до Путіна
сьогодні
3525
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Наомі Кемпбелл
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
22 червня 12:58 Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
8313
Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
22 червня 12:01 Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
1016
Меріл Стріп – 70! Топ-4 життєві позиції від легенди кіно
22 червня 11:04 Меріл Стріп – 70! Топ-4 життєві позиції від легенди кіно
Юлія Девда 1167
Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
22 червня 10:49 Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
Марта Вересюк 6286
Сергію Притулі – 38: цікаві факти про шоумена, які захоплюють
22 червня 09:38 Сергію Притулі – 38: цікаві факти про шоумена, які захоплюють
Юлія Михайлова 2473
Новини
Більше новин
Залиште відгук