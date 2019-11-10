У дизайнерському пальті та капелюшку: розкішний вихід Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська не оминула королівських традицій та взяла участь у Днях пам'яті. Кейт Міддлтон прийшла на поминальну службу та покладанні квітів до меморіалу у витонченому пальті та капелюшку, які підкорили прихильників британської монархії.

У неділю, 10 листопада, вся королівська родина вийшла до громадськості. Причиною стали скорботні заходи, влаштовані в рамках Днів пам'яті у Великобританії. За традицією, представники монархії взяли участь у богослужінні та помолились за всіх військових, які померли під час Першої та Другої світових війн. Окрім цього, Її Величність з герцогинями віддали шану загиблим, спостерігаючи за урочистим покладанням вінків до меморіалу Кенотаф.

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Для особливого виходу Кейт Міддлтон підібрала витончене вбрання, яке відповідало строгому дрес-коду. Перед камерами герцогиня Кембриджська постала у розкішному пальті від бренду Alexander McQueen, яке було прикрашене китицями. Образ дружина принца Вільяма доповнила капелюшком з чорною вуаллю та брошкою у формі маку. Прикраси з королівської колекції та елегантна зачіска завершили look Кейт Міддлтон.



Кейт Міддлтон у Лондоні / Getty Images

У 2019 році саме Кейт Міддлтон супроводжувала Єлизавету ІІ під час Днів пам'яті. Вона зайняла місце поряд з королевою на балконі та спостерігала за тим, як принци і герцоги брали участь у процедурі покладання вінків до меморіалу. Компанію їм склала і дружина принца Чарльза Камілла. Водночас Меган Маркл не отримала поряд з Її Величністю та позувала перед камерами поряд із принцесою Софі.



Представниці королівської родини / Twitter / @KensingtonRoyal

У мережі припускають, що Кейт Міддлтон має більшу прихильність від королеви, про що свідчить і її тісне спілкування з монархом. Особливе ставлення вона отримала завдяки обізнаності у традиціях та дотриманню правил Єлизавети ІІ під час кожного публічного виходу. Водночас Меган Маркл неабияк засмутила монарха через прагнення тимчасово покинути Великобританію та оселитись у Канаді або США. Окрім цього, "війна" герцогів Сассекських з пресою також шкодить іміджу Кенсінгтонського палацу.

Попри такі чутки експерти стверджують, що відсутність Меган поряд з королевою була прогнозованою. Все тому, що, згідно з правилами, супроводжують Її Величність ті герцогині, які мають вищий титул. Як Камілла, так і Кейт можуть стати королевою після зречення престолу або ж смерті Єлизавети ІІ. Тому саме вони супроводжували монарха на скорботному заході.



Єлизавета ІІ з Кейт Міддлтон та Каміллою / Twitter / @KensingtonRoyal



Меган Маркл на скорботному заході у Лондоні / Getty Images