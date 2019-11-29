У домашніх піжамах: Катя Осадча і Юрій Горбунов розсмішили мережу передноворічними фото

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Юрій Горбунов і Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Популярна українська телеведуча Катерина Осадча зачарувала армію підписників у мережі кумедним знімком зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим вдома.

Так, Катя та Юрій вирішила спародіювати фото, яке зробили Потап, Оля Полякова і Олег Винник для анонсу саудтрека для комедії "Скажене весілля 2".

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Осадча опублікувала смішний знімок на своїй сторінці в інстаграмі, на якому вона з чоловіком позують у піжамах біля прикрашеної новорічної ялинки вдома. Горбунов у домашніх капцях та синій піжамі на фото зіграв Олю Полякову, а Катерина повторила позу Винника.

Наша з Юрою відповідь Потапу Виннику і Поляковій. Продюсерська робота вона така, хоч на шпагат сідай. "Скажене весілля 2" в кіно вже з 25 грудня,
– додала у підписі телеведуча.

Катерина Осадча і Юрій Горбунов проти Потапа, Полякової і Винника / Instagram / @kosadcha

Юрій Горбунов і Катя Осадча
Юрій Горбунов і Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Юрій Горбунов і Катя Осадча
Катя Осадча і Юрій Горбунов / Instagram / @kosadcha

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Катя Осадча Новини LifeStyle
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