У Дубаї посеред пустелі з’єднались два серця: фото дивовижної знахідки

У найбільшому місті ОАЕ з’явилось ще одне ідеальне місце для закоханих. Озеро у формі двох переплетених сердець відкрив спадкоємець престолу Об'єднаних Арабських Еміратів.

За останні тридцять років Дубай не припиняє дивувати своїм стрімким зростанням та розвитком. Уряд найбільшого міста ОАЕ намагається вражати своїх туристів унікальними місцями, про які знає весь світ. До їх числа входять найвищий у світі хмарочос Бурдж Халіфа, найбільший фонтан, акваріум, у якому можна ходити підводним тунелем і розглядати піраньї та інші.

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Тепер у Дубаї посеред пустелі Al Qudra з’явилось гіганське озеро у формі двох переплетених сердець. Втілив у життя ідею штучної водойми для закоханих спадкоємець Дубаї і член королівської родини Мохаммед Аль Мактум.

З висоти пташинього польоту також видно слово LOVE, яке висаджене високими деревами. Фото озера, яке розташоване посеред пустелі, спадкоємець Дубаї опублікував на своїй сторінці в Instagram. "Для всіх вас", – прокоментував фото Мохаммед.

В мережі також є фото озера з інших ракурсів.