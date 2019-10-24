У дзеркальній сукні: Кара Делевінь приголомшує футуристичним образом
Ввечері, 23 жовтня, у Лондоні пройшла презентація нового телефону Samsung Space Selfies. На заході виступила амбасадорка бренду, супермодель Кара Делевінь, яка протестувала смартфон.
Для виходу 27-річна Кара Делевінь підготувала ефектний футуристичний look. Британка виглядала надзвичайно в обтислому дзеркальному платті з колекції Fendi.
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Образ зірки доповнили туфлі-човники у кольорі "металік" на високих підборах. Обличчя бренду Samsung зробила акуратну гладку укладку з яскравим макіяжем з акцентом на блискучих smoky-eyes.
На заході безліч зірок змогли зробити селфі у фотозонах, які були схожими на космічний корабель.
Італійський репер і чоловік популярної блогерки К'яри Ферраньї опублікував знімок з Делевінь на своїй сторінці в інстаграмі і жартома підписав його: "Я сказав дружині, що збираюся купувати сигарети".
Кара Делевінь / Getty Images
Кара Делевінь / Getty Images
Додамо, що 24 жовтня співачка Селена Гомес презентувала новий відеокліп на пісню Look At Her Now, у якому вона з'явилася у схожому металевому вбранні від Fendi.
Селена Гомес / Скріншот з кліпу
Селена Гомес – Look At Her Now: дивіться відеокліп
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