У дзеркальній сукні: Кара Делевінь приголомшує футуристичним образом

Ввечері, 23 жовтня, у Лондоні пройшла презентація нового телефону Samsung Space Selfies. На заході виступила амбасадорка бренду, супермодель Кара Делевінь, яка протестувала смартфон.

Для виходу 27-річна Кара Делевінь підготувала ефектний футуристичний look. Британка виглядала надзвичайно в обтислому дзеркальному платті з колекції Fendi.

Образ зірки доповнили туфлі-човники у кольорі "металік" на високих підборах. Обличчя бренду Samsung зробила акуратну гладку укладку з яскравим макіяжем з акцентом на блискучих smoky-eyes.

На заході безліч зірок змогли зробити селфі у фотозонах, які були схожими на космічний корабель.

Італійський репер і чоловік популярної блогерки К'яри Ферраньї опублікував знімок з Делевінь на своїй сторінці в інстаграмі і жартома підписав його: "Я сказав дружині, що збираюся купувати сигарети".



Кара Делевінь / Getty Images



Додамо, що 24 жовтня співачка Селена Гомес презентувала новий відеокліп на пісню Look At Her Now, у якому вона з'явилася у схожому металевому вбранні від Fendi.



Селена Гомес / Скріншот з кліпу

