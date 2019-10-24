У дзеркальній сукні: Кара Делевінь приголомшує футуристичним образом

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Кара Делевінь
Кара Делевінь / www.gettyimages.com

Ввечері, 23 жовтня, у Лондоні пройшла презентація нового телефону Samsung Space Selfies. На заході виступила амбасадорка бренду, супермодель Кара Делевінь, яка протестувала смартфон.

Для виходу 27-річна Кара Делевінь підготувала ефектний футуристичний look. Британка виглядала надзвичайно в обтислому дзеркальному платті з колекції Fendi.

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Образ зірки доповнили туфлі-човники у кольорі "металік" на високих підборах. Обличчя бренду Samsung зробила акуратну гладку укладку з яскравим макіяжем з акцентом на блискучих smoky-eyes.

На заході безліч зірок змогли зробити селфі у фотозонах, які були схожими на космічний корабель.

Італійський репер і чоловік популярної блогерки К'яри Ферраньї опублікував знімок з Делевінь на своїй сторінці в інстаграмі і жартома підписав його: "Я сказав дружині, що збираюся купувати сигарети".

Кара Делевінь
Кара Делевінь / Getty Images

Кара Делевінь
​Кара Делевінь / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FEDEZ (@fedez)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Yung Chun (@nickiqueenxox)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CARAUPDATES (@cjdupdates)

 

Додамо, що 24 жовтня співачка Селена Гомес презентувала новий відеокліп на пісню Look At Her Now, у якому вона з'явилася у схожому металевому вбранні від Fendi.

селена гомес
Селена Гомес / Скріншот з кліпу

Селена Гомес – Look At Her Now: дивіться відеокліп

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Кара Делевінь Селена Гомес
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