У джинсах і балетках: Меланія Трамп у простому вбранні прилетіла у Вашингтон

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Дональд і Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп / www.gettyimages.com

Президент США Дональд Трамп разом з чарівною дружиною Меланією прилетіли з маєтку в Палм-Біч, штат Флорида, назад у Вашингтон. Папараці сфотографували президентське подружжя традиційно на галявині біля Білого дому.

Ледь не кожен вихід Меланія демонструє вишукані образи, які доповнює туфлями на високих підборах. Цього разу перша леді США приміряла балетки, з якими виглядала досить незвично.

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Завершили "аутфіт" дружини Трампа обтислі сині джинси, коротке пальто бузкового кольору з накладними кишенями, джемпер з круглим коміром темного відтінку та сонцезахисні окуляри.

Разом з впливовими батьками був їхній 13-річний син Беррон, який, щоправда, не потрапив у камери фотографів.

Дональд і Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп / Getty Images

Дональд і Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Дональд Трамп Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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