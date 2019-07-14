У джинсах та класичному блейзері: ефектна Кейт Аптон зачарувала знімком з первістком

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Кейт Аптон з дочкою
Кейт Аптон з дочкою / Instagram / @kateupton

У листопаді 2018 року супермодель із звабливою фігурою Кейт Аптон народила свою першу дитину – дівчинку Женев'єву. Наразі зірка не показує обличчя дочки у соціальних мережах, але не приховує свою любов до неї.

Нові знімки Аптон опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Кейт зворушливо пригортає до себе дочку. У підписі зірка лаконічно назвала дівчинку своїм світом. Щаслива мама одягнула Женев'єву у стильний топ з квітковим принтом і темно-сині штани. 

Сама ж Аптон постала у просто casual образі. Модель приміряла трендові широкі штани, класичну футболку з надписом та чорний жакет у ледь помітну білу смужку.

кейт аптон

Завершили стильний look молодої мами білі гостроносі мюлі на високих підборах та акуратно зібране волосся у хвіст з бантом.

кейт аптон

Крім того, після народження первістка Аптон пройшло менше ніж рік, а модель вже може похизуватися звабливою фігурою з пишними формами. 

Одним з найбільш ефектних знімків стало фото Кейт з чоловіком Джастіном Верлендером в червоній обтислій сукні з блакитними вставками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton)

 

Про вагітність Кейт Аптон пара розповіла всередині липня 2018 року. Сталось це за місяць після того, як чоловічий журнал Maxim традиційно опублікував рейтинг найсексуальніших жінок планети, який очолила модель. У листопаді 35-річна знаменитість народила доньку.

Ласкаво просимо в цей світ, Женев'єва Аптон Верландер. Ти вкрала моє серце в першу ж секунду, як я тебе побачив,
– написав Джастін Верлендер.

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Зіркові мами
Джерело: 24 канал
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