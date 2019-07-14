У джинсах та класичному блейзері: ефектна Кейт Аптон зачарувала знімком з первістком

У листопаді 2018 року супермодель із звабливою фігурою Кейт Аптон народила свою першу дитину – дівчинку Женев'єву. Наразі зірка не показує обличчя дочки у соціальних мережах, але не приховує свою любов до неї.

Нові знімки Аптон опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Кейт зворушливо пригортає до себе дочку. У підписі зірка лаконічно назвала дівчинку своїм світом. Щаслива мама одягнула Женев'єву у стильний топ з квітковим принтом і темно-сині штани.

Сама ж Аптон постала у просто casual образі. Модель приміряла трендові широкі штани, класичну футболку з надписом та чорний жакет у ледь помітну білу смужку.

Завершили стильний look молодої мами білі гостроносі мюлі на високих підборах та акуратно зібране волосся у хвіст з бантом.

Крім того, після народження первістка Аптон пройшло менше ніж рік, а модель вже може похизуватися звабливою фігурою з пишними формами.

Одним з найбільш ефектних знімків стало фото Кейт з чоловіком Джастіном Верлендером в червоній обтислій сукні з блакитними вставками.

Про вагітність Кейт Аптон пара розповіла всередині липня 2018 року. Сталось це за місяць після того, як чоловічий журнал Maxim традиційно опублікував рейтинг найсексуальніших жінок планети, який очолила модель. У листопаді 35-річна знаменитість народила доньку.

Ласкаво просимо в цей світ, Женев'єва Аптон Верландер. Ти вкрала моє серце в першу ж секунду, як я тебе побачив,

– написав Джастін Верлендер.