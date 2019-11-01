У джинсах та кросівках: Меган Маркл здійснила візит до благодійної організації

Поки весь світ обговорює "війну" герцогів Сассекських з пресою, Меган Маркл продовжує виконувати свої королівські обов'язки. В останні дні жовтня дружина принца Гаррі вирішила не готуватись до Геловіну, а відвідати благодійну організацію в Лондоні.

На інстаграм-сторінці герцогів Сассекських з'явилось чарівне відео з цієї події. Візит до організації Luminary Bakery, що розташована в центрі Лондона, не був анонсований, тому тільки після оприлюднення ролика прихильники Меган Маркл дізнались, що вона мала такий особливий вихід.

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Представниця Кенсінгтонського палацу вирішила підтримати благодійників, які відкривали нову пекарню. Щоб привернути до цієї події більшу увагу громадськості, Меган Маркл прийшла у перший день роботи закладу та взяла участь у прикрашанні торта. Герцогиня Сассекська поспілкувалась із працівницями і долучилась до урочистого розрізання триповерхового десерту.

"На початку цього тижня герцогиня Сассекська відвідала жінок із Luminary Bakery, коли вони відзначали відкриття своєї нової пекарні. Це був особливий момент, коли відсвяткували досягнення їхньої чудової бізнес-моделі. Luminary Bakery – прекрасний приклад спільноти, яка допомагає тим, хто має труднощі", – наголосили у блозі.

Що відомо про Luminary Bakery?Британська організація, що допомагає жінкам, які не можуть впоратись із життєвими проблемами – бідністю, сімейним насиллям, залежностями тощо. Благодійники навчають їх та дають місце роботи. Герцогиня Меган Маркл активно підтримує спільноту та розповіла про неї у вересневому випуску British Vogue.

Для цього особливого виходу Меган Маркл вирішила відмовитись від розкішних суконь, надавши перевагу стилю casual. Герцогиня Сассекська постала перед організаторами Luminary Bakery у сорочці в смужку, джинсах та кросівках. Осінній образ представниця королівської родини доповнила світлим пальтом та лаконічними прикрасами. Ймовірно, таке вбрання було частиною обраної стратегії: герцогиня Сассекська з легкістю налаштувала учасниць зустрічі на спілкування та здавалась звичайною британкою.