У джинсових шортах і чорній сорочці: зіркова мама Ірина Шейк на прогулянці з дочкою

Російська супермодель Ірина Шейк, яка розлучається з Бредлі Купером, зберегла дружні стосунки з чоловіком. Так, поки екс-закохані вирішують питання опіки над спільною дочкою Леєю, зіркова мама часто потрапляє в об'єктиви папараці на прогулянках з дівчинкою.

Кожен новий вихід Ірини Шейк привертає чимало уваги, зокрема, модниць зі всього світу. Супермодель навіть для простих прогулянок підбирає стильні образи та демонструє дизайнерські вбрання.

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Зірка повернулася з Лос-Анджелеса, де вона проживала з дочкою та Купером, у Нью-Йорк. Фотографи спіймали Шейк з Леєю, яка спала в колясці, коли була тепла та сонячна погода.

Ірина одягнула короткі джинсові шорти з чорною сорочкою з короткими рукавами. Доповнили її "аутфіт" пояс від Hermes та білі кросівки з колекції Saint Laurent.

Інсайдери часто повідомляють західним виданням про те, що дочка для Ірини завжди займає перше місце.

Що відомо про розставання Ірини Шейк і Бредлі Купера?Вперше про суперечки між Іриною і Бредлі заговорили після виступу актора зі своєю колегою по фільму "Народження зірки" Леді Гагою. Під час виконання пісні Shallow на церемонії Оскар всі глядачі помітили особливу "хімію", яку шанувальники потім бурхливо обговорювали у соціальних мережах. Попри те, що на церемонії нагородження разом з Купером була присутня Ірина Шейк, він відверто фліртував із Леді Гагою на сцені. Тільки після виходу кінострічки "Народження зірки" та шалений її успіх в прокаті Бредлі та Ірина заявили про розрив



Леді Гага, яка була заручена зі своїм менеджером Крістіаном Карино, теж розірвала стосунки. Про це вона оголосила наприкінці лютого 2019 року. Артистка пояснила, що екс-коханий безпричинно її ревнував та зажди влаштовував допити, провокуючи сварки. Але, ймовірно, Крістіан Карино мав, чому ревнувати, адже відносини між Гагою і Купером виглядають далеко не дружніми, а романтичними.