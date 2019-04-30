У джинсовій сукні: як іспанська королева Летиція повторила образ Меган Маркл

Дружина іспанського короля Філіпа VI та колишня журналістка, королева Летиція прибула в Мозамбік з дводенним візитом та приголомшила стильним зовнішнім виглядом.

Іспанська королева для виходу одягнула джинсове плаття довжини міді від бренду Carolina Herrera. Прихильники королівської сім'ї відразу помітили схожість цієї сукні з вбранням, яке приміряла герцогиня Сассекська.

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Маркл наприкінці липня для матчу з поло обрала темно-синю джинсову сукню також від Carolina Herrera. Фанати у захваті від подібних смаків Меган та Летиції.

Зауважимо, найчастіше сукня з деніму підходить для денних образів, а не вечірніх виходів. Однак на прикладі двох жінок можна побачити, як бавитися з аксесуарами для того, щоб створити ідеальний look для світлого дня, або ж вечора.



Королева Летиція / Instagram / @reinaletiziaofficial



Королева Летиція / Instagram / @reinaletiziaofficial

Свій образ Летиція завершила темно-синіми човниками і клатчем у тон. Меган свого часу розбавила сукню світло-рожевими човниками на підборах, плетеною білосніжною сумкою та сонцезахисними окулярами.



Меган Маркл на матчі з поло в Беркширі / Getty Images