У фіналі їм буде складно, – Джамала прокоментувала виступ гурту KAZKA

Співачка Джамала, яка є зірковою суддею на Національному відборі Євробачення-2019, вирішила відверто прокоментувати номери артистів на шоу. Не оминула вона увагою популярний гурт KAZKA, який викликав неоднозначне враження після виступу.

Під час прямої трансляції Джамала зізналась, що солістка колективу Олександра Заріцька помітно вдосконалилась за рік. За словами артистки, гурт KAZKA показав чудовий результат та зумів вразити її.

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Ти (Олександра Заріцька, – 24 Канал) змусила мене дуже хвилюватись, адже є багато критики в мережі, що ти погано співаєш наживо. Але ви занурили мене в свою історію... Це була динаміка. Я дуже вражена, ти виросла як виконавиця,

– зізналась Джамала.

Підтримав колектив і Андрій Данилко, який заявив, що виступ KAZKA – це успіх. Однак глядачі не так високо оцінили спів Олександри Заріцької. У мережі гостро розкритикували колектив, зазначивши, що артистка наче боїться співати, а її вокал звучить жахливо.

Вже після другого півфіналу Національного відбору Джамала вирішила ще раз прокоментувати виступ колективу, адже зірку звинуватили в необ'єктивності. Вона додала, що вокал солістки гурту KAZKA все ж не ідеальний. Саме тому колективу буде складно у фіналі шоу.

Я зазначила, що Саша дійсно виросла як співачка за цей рік. Пісня та номер зроблені доволі цікаво, але все ж залишилися питання до її співу наживо! Думаю, у фіналі їм буде набагато складніше, адже на них чекає неабияка конкуренція від Freedom jazz, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes,

– заявила Джамала.

Окрім цього, переможниця Євробачення-2016 додала, що вона вибачалась перед одним із учасників шоу. Мова йде про KHAYAT, пісню якого дещо розкритикувала Джамала. У дописі зірка ще раз вибачилась перед артистом та досі переймається, що "не дуже добре вийшло з цитуванням його пісні".