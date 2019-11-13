Засновника Cirque du Soleil заарештували за вирощення марихуани

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Мільярдера Гі Лаліберте заарештували через наркотики
Мільярдера Гі Лаліберте заарештували через наркотики / www.envedette.ca

Канадського мільярдера та засновника циркової компанії Cirque du Soleil Гі Лаліберте заарештували. Сталось це днями на території Французької Полінезії.

За даними Agence France-Presse, мільярдера звинувачують у вирощуванні та збуті марихуани. Правоохоронці отримали інформацію, що 60-річний Гі Лаліберте має свою наркофірму на приватному атолі в Тихому океані. Як йдеться в обвинуваченні, чоловік побудував популярний курорт та продає на Таїті марихуану.

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Правоохоронці встигли опитати працівників елітного комплексу Polynesie Premiere, наближених до Лаліберте. Тоді на мобільних телефонах було виявлено знімки з плантацій марихуани, що і стало причиною для затримання мільярдера. Арешт провели у Французькій Полінезії, коли Гі Лаліберте зійшов зі свого літака. Правоохоронці вже допитали мільярдера та подали до суду всі деталі скандальної справи. Служителі Феміди мають розглянути клопотання у середу, 13 листопада. 

Важливо! Французька Полінезія розташована на півдні Тихого океану та є найбільшоїю заморською частиною Франції. Відтак на території діють закони, прийняті урядом у Парижі. 

Цікаво, що сам Гі Лаліберте не спростовує інформацію, що на його острові є невелике посадження марихуани. Однак представники мільярдера переконують: чоловік не продає марихуану, а використовує її в медичних цілях. Вийти під заставу він зможе, заплативши 1,3 мільйона доларів. 

"Ми підтверджуємо, що Гі Лаліберте перебуває під вартою в жандармерії. Він є споживачем канабісу в медичних дозах і цілях, тому він вирощує його виключно в особистих цілях на території резиденції, розташованій на території Французької Полінезії. Гі Лаліберте спростовує всі чутки, які ширяться щодо продажу та неіснуючого "накробізнесу". Ми співпрацюємо з поліцією та місцевою владою у розслідуванні", – зазначили представники Гі Лаліберте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lune Rouge (@lunerouge_creative)

Що відомо про Гі Лаліберте?Це знаменитий у світі мільярдер, який у 1984 році заснував компанію Cirque du Soleil. Саме вона принесла шалений прибуток Гі Лаліберте та стала однією з найбільших розважальних компаній у світі. У 2015 році бізнесмен продав велику частину акцій, зберігши всього 10%. Однак амбіції знаменитого чоловіка привели до створення ще однієї фірми – Lune Rouge, яка інвестує в проєкти в галузі мистецтва, розваг і технологій. За даними журналу Forbes, статки Гі Лаліберте сягають понад мільярд доларів. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Скандал Новини LifeStyle Наркотики Новини Франції Арешт
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