Засновника Cirque du Soleil заарештували за вирощення марихуани
Канадського мільярдера та засновника циркової компанії Cirque du Soleil Гі Лаліберте заарештували. Сталось це днями на території Французької Полінезії.
За даними Agence France-Presse, мільярдера звинувачують у вирощуванні та збуті марихуани. Правоохоронці отримали інформацію, що 60-річний Гі Лаліберте має свою наркофірму на приватному атолі в Тихому океані. Як йдеться в обвинуваченні, чоловік побудував популярний курорт та продає на Таїті марихуану.
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Правоохоронці встигли опитати працівників елітного комплексу Polynesie Premiere, наближених до Лаліберте. Тоді на мобільних телефонах було виявлено знімки з плантацій марихуани, що і стало причиною для затримання мільярдера. Арешт провели у Французькій Полінезії, коли Гі Лаліберте зійшов зі свого літака. Правоохоронці вже допитали мільярдера та подали до суду всі деталі скандальної справи. Служителі Феміди мають розглянути клопотання у середу, 13 листопада.
Важливо! Французька Полінезія розташована на півдні Тихого океану та є найбільшоїю заморською частиною Франції. Відтак на території діють закони, прийняті урядом у Парижі.
Цікаво, що сам Гі Лаліберте не спростовує інформацію, що на його острові є невелике посадження марихуани. Однак представники мільярдера переконують: чоловік не продає марихуану, а використовує її в медичних цілях. Вийти під заставу він зможе, заплативши 1,3 мільйона доларів.
"Ми підтверджуємо, що Гі Лаліберте перебуває під вартою в жандармерії. Він є споживачем канабісу в медичних дозах і цілях, тому він вирощує його виключно в особистих цілях на території резиденції, розташованій на території Французької Полінезії. Гі Лаліберте спростовує всі чутки, які ширяться щодо продажу та неіснуючого "накробізнесу". Ми співпрацюємо з поліцією та місцевою владою у розслідуванні", – зазначили представники Гі Лаліберте.
Що відомо про Гі Лаліберте?Це знаменитий у світі мільярдер, який у 1984 році заснував компанію Cirque du Soleil. Саме вона принесла шалений прибуток Гі Лаліберте та стала однією з найбільших розважальних компаній у світі. У 2015 році бізнесмен продав велику частину акцій, зберігши всього 10%. Однак амбіції знаменитого чоловіка привели до створення ще однієї фірми – Lune Rouge, яка інвестує в проєкти в галузі мистецтва, розваг і технологій. За даними журналу Forbes, статки Гі Лаліберте сягають понад мільярд доларів.