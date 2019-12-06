У гармонії з природою: Стелла Маккартні позувала для обкладинки Vogue з дітьми

286 Читать новость на русском
Стелла Маккартні / Instagram / @stellamccartney

Англійська модельєрка знялася у фотосесії разом зі своїми чотирма дітьми – двома доньками та синами. Вони одягнули вбрання від модного будинку Stella McCartney. Зірка розповіла Vogue про тонкощі материнства, яке їй вдається поєднувати з роботою в індустрії моди.

Стелла Маккартні – донька учасника гурту "The Beatles" Пола Маккартні та фотографа і активістки за права тварин Лінди Маккартні. Вона стала обличчям січневого випуску американського глянцю Vogue. Напарниками для цієї приголомшливої зйомки були доньки та сини багатодітньої матусі: 13-річна Бейлі і 9-річна Рейлі, 14-річний Міллер і 11-річним Бекетт.

Читайте також: Престижне видання People оголосило людей року: хто увійшов в зірковий список

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

На офіційній сторінці в інстаграмі знаменитість поділилася закуліссям зйомок. Автором світлин стала одна з найбільш затребуваних у світі фотографів-портретистів американка Анні Лейбовіц. Стелла Маккартні висловила вдячність відомій майстрині, чиї роботи сколихнули світ. 

Неймовірна честь позувати для цієї фантастичної жінки,
– зізналася модельєрка у своєму інстаграмі. 

Для видання Vogue Стелла Маккартні також розповіла, як їй вдається поєднувати виховання чотирьох дітей з кар'єрою успішної дизайнерки. 

Коли у тебе є робота і діти... Ти бачиш їх рідко, і тобі потрібно прокидатися дуже рано, щоб побути з ними в цей момент. Потім я намагаюся виконати кілька спортивних вправ і лише тоді збираюсь на роботу. І, повертаючись додому, потрібно знову радісно повернутися до ролі матері,
– поділилася знаменитість. 

На вихідних родина намагається виїхати за місто у свій маєток в Глостершир, аби насолодитися спокоєм та природою південно-західної Англії. Модельєрка, як і її чоловік видавець Алашдгер Вілліс, надає перевагу мальовничим краєвидам. Вона наголошує, що була екологічно свідомою з самого дитинства. Можливо, саме тому геніальна Анні Лейбовіц обрала для родинної зйомки такі квітучі пейзажі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

Свідомість Стелли Маккартні у ставлені до природи яскравло втілена у її модних колекціях. Вона не використовує хутро та шкіру і була приємно вражена тим, що інші лідери в індустрії стилю прийняли це як норму.

Дизайнерка з бунтарським характером бореться зі стереотипами у фешн-світі. Вона виступає проти нереалістичних стандартів краси і бездоганності. 

Майже весь директорат МОЗ на чолі з керівницею – звільняється
сьогодні
19789
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Vogue Модні бренди Зіркові діти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:51 Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 6 – 8 грудня
Уляна Журба 23
сьогодні 15:56 Місячний календар стрижок на грудень: цікаві поради
Квітослава Туз 3923
сьогодні 13:39 Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
Альона Захарова 3777
сьогодні 11:54 Гірськолижні курорти Карпат: куди можна відправитися на відпочинок
Анастасія Ковач-Петрушенко 3990
5 грудня 17:30 "Ірландець": найдорожчий фільм Мартіна Скорсезе
Юлія Ліпенцева 883
Новини
Більше новин
Залиште відгук