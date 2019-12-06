У гармонії з природою: Стелла Маккартні позувала для обкладинки Vogue з дітьми

Англійська модельєрка знялася у фотосесії разом зі своїми чотирма дітьми – двома доньками та синами. Вони одягнули вбрання від модного будинку Stella McCartney. Зірка розповіла Vogue про тонкощі материнства, яке їй вдається поєднувати з роботою в індустрії моди.

Стелла Маккартні – донька учасника гурту "The Beatles" Пола Маккартні та фотографа і активістки за права тварин Лінди Маккартні. Вона стала обличчям січневого випуску американського глянцю Vogue. Напарниками для цієї приголомшливої зйомки були доньки та сини багатодітньої матусі: 13-річна Бейлі і 9-річна Рейлі, 14-річний Міллер і 11-річним Бекетт.

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На офіційній сторінці в інстаграмі знаменитість поділилася закуліссям зйомок. Автором світлин стала одна з найбільш затребуваних у світі фотографів-портретистів американка Анні Лейбовіц. Стелла Маккартні висловила вдячність відомій майстрині, чиї роботи сколихнули світ.

Неймовірна честь позувати для цієї фантастичної жінки,

– зізналася модельєрка у своєму інстаграмі.

Для видання Vogue Стелла Маккартні також розповіла, як їй вдається поєднувати виховання чотирьох дітей з кар'єрою успішної дизайнерки.

Коли у тебе є робота і діти... Ти бачиш їх рідко, і тобі потрібно прокидатися дуже рано, щоб побути з ними в цей момент. Потім я намагаюся виконати кілька спортивних вправ і лише тоді збираюсь на роботу. І, повертаючись додому, потрібно знову радісно повернутися до ролі матері,

– поділилася знаменитість.

На вихідних родина намагається виїхати за місто у свій маєток в Глостершир, аби насолодитися спокоєм та природою південно-західної Англії. Модельєрка, як і її чоловік видавець Алашдгер Вілліс, надає перевагу мальовничим краєвидам. Вона наголошує, що була екологічно свідомою з самого дитинства. Можливо, саме тому геніальна Анні Лейбовіц обрала для родинної зйомки такі квітучі пейзажі.

Свідомість Стелли Маккартні у ставлені до природи яскравло втілена у її модних колекціях. Вона не використовує хутро та шкіру і була приємно вражена тим, що інші лідери в індустрії стилю прийняли це як норму.

Дизайнерка з бунтарським характером бореться зі стереотипами у фешн-світі. Вона виступає проти нереалістичних стандартів краси і бездоганності.