У гарячій білизні та з білявим волоссям: екс-вокалістка NIKITA приміряла образ Мерилін Монро

Сьогодні, 1 червня, прихильники відзначають день народження легендарної Мерилін Монро. До своєрідного флешмобу у мережі долучилась екс-вокалістка гурту NIKITA Анастасія Кумейко, більш відома як DJ Nana.

На своїй офіційній Instagram-сторінці вона вкотре показала сексуальні знімки в спідній білизні. Для зйомки Анастасія Кумейко обрала гарячий образ з білявим волоссям. Таким чином артистка повторила образ Мерилін Монро, поставши перед камерою у звабливій білизні та міні-сукні.

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"Декілька років тому я вирішила за один день змінити колір волосся. Що це було за бажання, я досі не знаю. Про примірку перуки, або як альтернатива походити деякий час з білявим волоссям, не чула. Тому перефарбувала, зробила фотосесію на плівку, отримала багато задоволення і вже через півроку (в моєму випадку – мук з волоссям) я вирішила, що це не моє", – поділилась своїм досвідом DJ Nana.

Однак фото, які зробила артистка, були дуже спекотними. Анастасія Кумейко обирала сексуальні пози на кухні столичного ресторану та демонструвала струнку фігуру в білизні. Чорно-білий колір фото додав ще більшої загадковості її образу та пікантності.

DJ Nana прославилась не тільки завдяки сексуальному дуету з Дашою Астаф'євою та гурту "А.Р.М.І.Я.", але й проекту "Танці з зірками-2018". Там артистка виходила на паркет з ресторатором Миколою Тищенком, з яким показувала запальні постановки.

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Наразі Анастасія Кумейко розпочала сольну кар'єру, днями презентувавши кліп "Птица". У ролику вона постала оголеною з легкою накидкою. Як зізналась DJ Nana, пікантні сцени дались їй досить складно, адже весь час співачка переймалась, що випадково оголить груди.

"Переживала перед зйомкою сцени, де я майже оголена, тіло прикривала лише одна накидка. Але режисер і команда спрацювали так професійно і швидко, що часу бентежитися просто не було. Їм вдалося зберегти всю естетику в кадрі і баланс між потягом і недоступністю", – розповіла вона.

Дивіться гарячий кліп DJ Nana на пісню "Птица":