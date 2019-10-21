У Голлівуді відкрили ресторан у стилі серіалу "Пуститися берега": фото

Популярний серіал "Пуститися берега" (Breaking Bad) настільки підкорив глядачів, що у Голлівуді вирішили відкрити тематичний ресторан. Днями у мережі з'явились фото закладу, які приголомшили креативністю.

Згідно з офіційними даними, ресторан розташований у Лос-Анджелесі та має назву The Breaking Bad Experience. Власники закладу поділились, що відкриття готували спеціально до виходу фільму "Ель Каміно", який є продовженням захопливої історії про сучасних виробників метамфетаміну. Тому інтер'єр ресторану повністю відповідав сюжету обидвох кінострічок.

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Дизайнери майстерно показали головні моменти "Пуститися берега", які були переломними у сюжеті серіалу. Не менш захопливим є вбрання офіціантів та барменів, адже всі вони працюють у жовтій захисній формі. Відтак у відвідувачів буде враження що вони потрапили у світ вчителя хімії Волтера Вайта.



Ресторані у стилі "Пуститися берега" / Twitter / @BrBadExperience

А от частування у ресторані The Breaking Bad Experience можуть обійтись прихильникам серіалу у чималу суму. Один напій та страва тут коштують 30 доларів. Водночас представники ресторану переконують, що така вартість виправдана, адже замовлення подають у стилі улюбленої кінострічки, зокрема, як хімічний коктейль від головного героя Волтера Вайта.

Що таке "Пуститися берега"?Це популярний американський серіал, який складається із 5 сезонів. У центрі сюжету – історія звичайного американського вчителя хімії Волтера Вайта, який дізнається про онкохворобу. Щоб забезпечити після смерті свою дружину та дітей, він погоджується на незаконну авантюру учня Джессі Пінкмана. Геніальний хімік створює власний вид метамфетаміну та отримує приголомшливий дохід зі своїм партнером по наркобізнесу. Однак від таких конкурентів не в захваті наркобарони.



У новому фільмі "Ель Каміно", який вийшов 11 жовтня 2019 року, глядачі дізнаються, що сталось із Джессі Пінкманом після втечі від бандитів. В офіційному трейлері головний герой зв'язується з людиною, яка може йому допомогти врятуватись. Під час бесіди з невідомим Джессі Пінкман відповідає згодою на загадкове питання: "Ти готовий?"