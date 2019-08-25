У Голлівуді знімають фільм за серіалом "Пуститися берега": з'явився перший трейлер

Представники Netflix презентували довгоочікуваний трейлер до фільму "El Camino", знятий за популярним серіалом "Пуститися берега" (Breaking Bad). Ролик стрімко підкорює мережу, зібравши всього за одну добу близько 2 мільйонів переглядів.

Ще у 2012 році стрімінговий сервіс Netflix опублікував останні епізоди "Пуститися берега". Та, як повідомляє The New York Times, на цьому автори проекту вирішили не зупинятись, знявши окремий фільм про одного з головних героїв серіалу – Джессі Пінкмана.

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Що таке "Пуститися берега"?Це популярний американський серіал, який складається із 5 сезонів. У центрі сюжету – історія звичайного американського вчителя хімії Волтера Вайта, який дізнається про онкохворобу. Щоб забезпечити після смерті свою дружину та дітей, він погоджується на незаконну авантюру учня Джессі Пінкмана. Геніальний хімік створює власний вид метамфетаміну та отримує приголомшливий дохід зі своїм партнером по наркобізнесу. Однак від таких конкурентів не в захваті наркобарони.

Згідно із тизером, El Camino розкаже глядачам, що сталось із Джессі Пінкманом після втечі від бандитів. Про це свідчить і назва фільму, яка вказує на авто 1978 року, завдяки якому головному герою вдалось врятуватись. В офіційному трейлері правоохоронці допитують друга Джессі Худого Пітта про останні події. Однак він відмовляється розкривати місце перебування Пінкмана, стверджуючи, що не знає цієї інформації.

Сценаристом і режисером фільму виступив творець серіалу "Пуститися берега" Вінс Ґілліган. Головну роль Пінкмана отримав актор Аарон Пол. А от чи з'явиться у кінострічці Браян Кренстон, який грав роль вчителя-хіміка, наразі невідомо. Прем'єра кінострічки запланована на 11 жовтня 2019 року.

Трейлер до фільму El Camino, знятий за серіалом "Пуститися берега": дивіться відео