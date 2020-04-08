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У Голлівуді знімуть ще одну частину комедії "Джуманджі" з Двейном Джонсоном

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"Джуманджі" матиме ще одну частину / Пресслужба

Успішна комедія "Джуманджі" (Jumanji) матиме ще одну частину. У Голлівуді вже готуються до зйомок та розпочнуть втілювати проєкт одразу після скасування карантину.

Про майбутні зйомки розповів режисер Джейк Кездан, повідомляє Collider. За його словами, обговорення кінопроєкту вже розпочалось, однак втілення комедійного сюжету доведеться відкласти через пандемію коронавірусу. Наразі невідомо, коли почнеться робота над четвертим фільмом "Джуманджі".

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"Ми тільки починали обговорення до цього глобального лиха, і ми відновимо роботу, як тільки все налагодиться", – зазначив Джейк Кездан.

Поки автори кінострічки обговорюють деталі сюжету. Джейк Кездан сподівається, що нова історія буде такою ж цікавою та успішною, як попередні дві. Водночас він натякнув, що хотів би більше розкрити персонажа, якого грав актор Рорі МакКан.

 

Перша частина франшизи вийшла на екран ще у 1995 році. Тоді історія про підлітків, які випадково потрапили у відеогру, сподобалась глядачам. У 2017 році автори кінопроєкту вирішили зробити перезапуск кінострічки та презентували "Джуманджі: Поклик джунглів". Фільм одразу отримав шалену популярність та зібрав у прокаті понад 962 мільйони доларів. У 2019 році на екрани вийшов сиквел "Джуманджі: Новий рівень", який мав не менший успіх. 

Головні ролі у кінострічках виконали Двейн Джонсон, Джек Блек, Карен Гіллан та Кевін Гарт. Саме їх планують запросити до зйомок наступної частини. 

Дивіться трейлер до попереднього фільму "Джуманджі: Новий рівень": відео 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Голлівуд LifeStyle Кіно
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