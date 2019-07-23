У грайливих міні: TAYANNA презентувала довгоочікувану пісню "Мурашки"

Співачка TAYANNA підготувала для прихильників довгоочікувану прем'єру пісню. Трек "Мурашки" з'явився на офіційному YouTube-каналі зірки та вже отримав чималу популярність у мережі.

Ще за тиждень до прем'єри TAYANNA (Тетяна Решетняк) анонсувала вихід нового треку. Тому тисячі прихильників артистки з нетерпінням очікували на пісню "Мурашки". Цікавість людей до композиції співачка підігрівала ефектними літніми образами в стилі 80-их, які з'явились у аудіоверсії треку.

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TAYANNA позувала перед камерою у жовтій міні-сукні та спідниці з латексною водолазкою. Грайливі образи гармонійно доповнили ритмічну мелодію, яка, за словами зірки, може стати найкращим саундтреком літа.

Я отримала величезне задоволення, працюючи над цим треком. Інколи мені сниться мелодія або слова пісні і не завжди вони стосуються певних обставин в моєму житті. "Мурашки" – пісня легка і надихаюча. Мені давно не вистачає "мурашок у животі", тому так я собі пророчу ці відчуття... Ця легка і світла композиція стане найкращим саундтреком вашого літа,

– розповіла TAYANNA.

Наразі артистка презентувала аудіоверсію пісні "Мурашки". Вперше наживо TAYANNA заспіває трек вже 8 серпня під час фестивалю LAIMA RENDEZVOUS, що відгримить в Одесі.

Нова пісня TAYANNA "Мурашки": слухайте аудіо

TAYANNA – "Мурашки": текст нової пісні

Чи це все надовго, спитаєш ти мене

Чи будемо разом, чи скоро все мине

Наскільки глибоким бувають почуття

Як море бездонне, як всесвіт без кінця

Не спинити швидкість вітру – нас несе

Милий, я боюсь так само, що то є

Я здаюсь усім потокам, вже твоя

Маєш знати ти...

Приспів:

Від тебе мурашки і обертом земля

Люблю як ніколи, в тумані голова

Ти і я – божественна рапсодія

Зустрілися двоє посеред світів

Не мали нічого, тільки пару слів

На голих полотнах в суцільній тишині

Мовчали з тобою про музику в душі

Не спинити швидкість вітру – нас несе

Милий, я боюсь так само, що то є

Я здаюсь усім потокам, вже твоя

Маєш знати ти...