У HBO презентували трейлер серіалу з Джудом Лоу: загадкове відео

Голлівудський актор Джуд Лоу продовжує підкорювати світ новими кінороботами. Днями представники HBO анонсували новий серіал, за участю знаменитого красеня.

Мова йде про драматичний мінісеріал із назвою "Третій день" (The Third Day). Прем'єра кінопроєкту запланована на 11 травня 2020 року, відтак у мережі вже опублікували перший офіційний трейлер.

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Серіал складатиметься із 6 епізодів. За сюжетом, всі події розгортаються на дивному острові, розташованому поблизу британського побережжя. Його жителі – звичайні, на перший погляд, люди, які в захваті від свого місця проживання та навіть називають острів раєм. Тому вони зовсім не раді приїзду чужака на їхні землі.

Автори багатосерійної стрічки "Третій день" розділили епізоди за порами року. Так, "Літо" покаже глядачам історію головного героя Сема, який тільки приїжджає на острів та знайомиться з місцевими традиціями. Друга частина "Зима" вже познайомить глядачів з Хелен, яку зіграла Емілі Вотсон. Вона спробує знайти на острові відповіді на свої питання, чим додасть інтриги сюжету. Та за ідилією приховуються моторошні таємниці місцевих жителів.

У головних ролях серіалу: Джуд Лоу, Наомі Харріс, Фрейя Аллан, Кетрін Воттерстон та багато інших зірок.

Дивіться офіційний трейлер серіалу "Третій день": відео