У хустині і пальті з капюшоном: Єлизавета ІІ здійснила офіційний вихід

Британська королева і в 93 роки не має наміру складати свої повноваження та продовжує виконувати роботу монарха. Окрім щотижневих нарад з прем'єр-міністром, Єлизавета ІІ здійснює офіційні виходи та займається благодійними проєктами. Щоразу монарх демонструє вишуканий стиль, чим підкорює весь світ. Але днями Єлизавета ІІ зуміла здивувати своїх прихильників нетиповим вбранням для офіційної зустрічі.

5 лютого Єлизавета ІІ побувала на урочистому відкритті Вулфертонської насосної станції, що розташована в Норфолку. Тривалий час підрядна компанія здійснювала перебудову станції з метою захисту місцевої дикої природи. Після завершення проєкту королева Єлизавета ІІ вирішила особисто зустрітись з підрядниками і поспілкуватись з ними про труднощі роботи і екологію.

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Для цього офіційного виходу Її Величність забула про вишукані костюми зі свого гардеробу. Перед камерами фотографів вона постала у зеленому пальті з капюшоном. Буденне і об'ємне вбрання Єлизавета ІІ вирішила доповнити звичними чорними туфлями на стійких підборах та маленькою сумочкою.

Цікаво, що королева відмовилась і від улюблених капелюшків, які вона підбирає до кожного ефектного вбрання. Цього разу королева Єлизавета ІІ замінила їх на шовкову хустину з рослинним принтом. Тому виглядала Її Величність як бабуся, що зачарувало її прихильників.



Королева Єлизавета ІІ / Getty Images



Єлизавета ІІ у Норфолку / Instagram / @theroyalfamily

Зазвичай для офіційних виходів Єлизавета ІІ обирає приталені сукні та пальта прямого крою. Образ Її Величність доповнює капелюшками, підібраними під колір верхнього одягу.