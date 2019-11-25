У історії залишаться лише любов та музика, – новий альбом Pianoбой "Хісторі"

Сольний проєкт Дмитра Шурова випустив свій четвертий альбом. Піано-роком Pianoбой розповідає історії злетів та падінь, відчайдушних рішень та нестерпного болю. "Хісторі" знаменує перехід від притаманного рок-н-ролу до чуттєвої музики майбутнього.

22 листопада побачила світ нова студійна робота Дмитра Шурова. Альбом натхненний темлом, вірою в світле майбутнє та гармонією з навколишнім світом. У ньому вдало поєднується характерний для співака драйв та лірика.

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Для запису "Хісторі" музикант поєднав чимало інструментів. В альбомі звучать рояль, цимбали, електрогітара та цілий оркестр. Експериментатор Pianoбой вирішив додати родзинки до звичної класики і записав мелодію звуків ранкової роси та хору фенів.

У історії залишаться лише любов та музика,

– переконує альбомом співак.

До "Хісторі" увійшли 10 пісень, кожна з яких – фантастична історія. Саме тому музиканти називають цей альбом найбільш чуттєвим та людяним.

За два роки його створення я пережив декілька злетів і падінь, що зробили мене у чомусь сильнішим та наштовхнули на відкриття нових внутрішніх ресурсів та ідей. Цим зарядом я хотів поділитись зі слухачем. Я пишаюсь цією роботою та вважаю, що команді Pianoбой, за допомоги більше ста людей, що долучились до платівки, вдалось створити особливий, унікальний альбом, що займе своє місце в історії музики. Та серцях людей,

– зізнався Дмитро Шуров у розмові з журналістами СТБ.

У творчому доробкові Pianoбой є ще 3 роботи, реліз останньої "Tаке OFF" відбувся 2015 року. Артист вирушить у тур навесні наступного року.

У історії залишаться лише любов та музика