У історії залишаться лише любов та музика, – новий альбом Pianoбой "Хісторі"

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Pianoбой / Instagram /@pianoboy_official

Сольний проєкт Дмитра Шурова випустив свій четвертий альбом. Піано-роком Pianoбой розповідає історії злетів та падінь, відчайдушних рішень та нестерпного болю. "Хісторі" знаменує перехід від притаманного рок-н-ролу до чуттєвої музики майбутнього.

22 листопада побачила світ нова студійна робота Дмитра Шурова. Альбом натхненний темлом, вірою в світле майбутнє та гармонією з навколишнім світом. У ньому вдало поєднується характерний для співака драйв та лірика. 

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Для запису "Хісторі" музикант поєднав чимало інструментів. В альбомі звучать рояль, цимбали, електрогітара та цілий оркестр. Експериментатор Pianoбой вирішив додати родзинки до звичної класики і записав мелодію звуків ранкової роси та хору фенів. 

У історії залишаться лише любов та музика,
– переконує альбомом співак. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Pianoбой (@pianoboy_official)

До "Хісторі" увійшли 10 пісень, кожна з яких – фантастична історія. Саме тому музиканти називають цей альбом найбільш чуттєвим та людяним. 

За два роки його створення я пережив декілька злетів і падінь, що зробили мене у чомусь сильнішим та наштовхнули на відкриття нових внутрішніх ресурсів та ідей. Цим зарядом я хотів поділитись зі слухачем. Я пишаюсь цією роботою та вважаю, що команді Pianoбой, за допомоги більше ста людей, що долучились до платівки, вдалось створити особливий, унікальний альбом, що займе своє місце в історії музики. Та серцях людей,
зізнався Дмитро Шуров у розмові з журналістами СТБ. 

У творчому доробкові Pianoбой є ще 3 роботи, реліз останньої "Tаке OFF" відбувся 2015 року. Артист вирушить у тур навесні наступного року. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dmitry Shurov (@dmitry_shurov)

У історії залишаться лише любов та музика

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle
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