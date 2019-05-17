У Каннах відкрився Український павільйон: ексклюзивний репортаж з Лазурного узбережжя

У рамках міжнародного кінофестивалю на вітчизняному "мистецькому острівці" всі охочі зможуть побачити українські сучасні стрічки. Традиційно режисери шукатимуть там виробників, які б захотіли спільно створювати фільми.

Кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач у прямому ефірі 24 каналу розповів, що український павільйон якісно відрізняється від інших майданчиків.

Читайте також: Дві українки засвітились на червоній доріжці Каннського фестивалю: фото

Менеджерка українського павільйона зазначила, що увага міжнародних гостей прикута до українського майданчика. Ба більше, наразі не залишилося жодного каталогу з проектами, які просуває українська сторона – їх всі розібрали. В іншій частині локації відбувається бізнесова зустріч, де українські продюсери презентують свої проекти для цілої низки міжнародних продюсерів.

Також він заявив, що Україна є цікавим та мальовничим майданчиком для зйомок фільмів. Варто додати, що цьогорічним гаслом української присутності у Каннах є: "Україна – ваш напрямок".



Український павільйон у Каннах

Як стверджують кінокритики, короткометражний фільм "Анна", події якого розгортаються на Донбасі, має ґрунтовні шанси отримати "Золоту пальмову гілку". До слова, стрічка є спільним виробництвом України, Ізраїлю та Великої Британії. Зняв її ізраїльський режисер Декель Беренсон.

У позаконкурсній програмі покажуть 5 фільмів, на спеціальних показах – 6, і на опівнічних – 1 фільм. Повний перелік фільмів ви можете переглянути на офіційному сайті Каннського фестивалю.

Дивіться відео: який вигляд має Український павільйон у Каннах

Що відомо про Каннський фестиваль?Це міжнародний кінофестиваль, який проводиться щороку у курортному місті Канни (Франція, Лазуровий берег). Вперше його провели у 1939 році й відтоді щороку у травні відбувається одна з наймасштабніших кіноподій світу. Фестиваль, зокрема, входить до так званої "Великої п'ятірки" (Big Five) найпрестижніших кінофестивалів (разом із фестивалями у Венеції (Італія), Берліні (Німеччина), Санденсі (США) та Торонто (Канада). Близько 35 тисяч професіоналів з різних галузей приїжджають у Канни, щоб оцінити кінострічки або отримати нагороди.



Найвищою нагородою Каннського фестивалю є "Золота пальмова гілка", а другий за рангом приз – "Гран-прі". Щодо програми фестивалю, то впродовж 10 днів відбуваються десятки показів, які представлені у наступних категоріях: головна конкурсна програма, програма "Особливий погляд", позаконкурсна програма, спеціальні покази, програма короткометражних кіно та інші. Також щороку для Каннського фестивалю призначають нового очільника журі.