У капелюсі і костюмі Chanel: Кіра Найтлі отримала орден Британської імперії

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Кіра Найтлі
Кіра Найтлі / www.gettyimages.com

33-річну голлівудську акторку Кіру Найтлі було нагороджено почесним орденом Британської імперії. Церемонія традиційно пройшла у Букінгемському палаці.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Для виходу Кіра Найтлі одягнула елегантний жовтий костюм від Chanel з капелюхом у тон. На церемонію нагородження також приїхав чоловік акторки Джеймс Райтон та її батьки: мама Шарман Макдоналд і батько Вілл Найтлі.

Орден Британської імперії зірці фільму "Пірати карибського моря" вручив сам принц Чарльз.

Я дуже злякалася, коли побачила в поштовій скриньці конверт з гербом уряду: подумала, що не сплатила податки вчасно. Зате тепер можу вимагати у домашніх віддати мені честь,
– розповіла Найтлі в інтерв'ю.

Кіра Найтлі
Кіра Найтлі / Getty Images

Кіра Найтлі
Кіра Найтлі / Getty Images

Кіра Найтлі
Кіра Найтлі / Getty Images

Теги: LifeStyle Кіно Кіра Найтлі Великобританія
Джерело: Lifestyle
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