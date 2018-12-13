У капелюсі і костюмі Chanel: Кіра Найтлі отримала орден Британської імперії

33-річну голлівудську акторку Кіру Найтлі було нагороджено почесним орденом Британської імперії. Церемонія традиційно пройшла у Букінгемському палаці.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Для виходу Кіра Найтлі одягнула елегантний жовтий костюм від Chanel з капелюхом у тон. На церемонію нагородження також приїхав чоловік акторки Джеймс Райтон та її батьки: мама Шарман Макдоналд і батько Вілл Найтлі.

Орден Британської імперії зірці фільму "Пірати карибського моря" вручив сам принц Чарльз.

Я дуже злякалася, коли побачила в поштовій скриньці конверт з гербом уряду: подумала, що не сплатила податки вчасно. Зате тепер можу вимагати у домашніх віддати мені честь,

– розповіла Найтлі в інтерв'ю.



Кіра Найтлі / Getty Images



Кіра Найтлі / Getty Images



Кіра Найтлі / Getty Images