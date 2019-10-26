У картатій спідниці: вагітна Дженна Деван засвітила округлий живіт – фото

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Дженна Деван
Дженна Деван / www.gettyimages.com

38-річна Дженна Деван, яка очікує на народження другої дитини від бойфренда, відомого актора Стіва Казі, стала гостею саміту the Power Women у Санта Моніці у п'ятницю, 25 жовтня.

Для заходу 39-річна Дженна Деван приміряла стильний та вишуканий look. Обтислий боді з блискавкою майбутня мама доповнила картатою рожево-сірою спідницею довжини міді.

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Образ колишньої дружини Ченнінга Татума завершує чорний жакет та босоніжки на підборах. Також стилісти зробили Дженні об'ємну голлівудську укладку і макіяж з акцентом на очах.

Наразі знаменитість не розкриває подробиць стосовно народження другої дитини. Однак її бойфренд днями натякнув, що у них може народитись хлопчик.

"Я навіть не можу почати описувати почуття, які були у мене, коли ми вперше дізналися, що Дженна вагітна! Я чекав цього моменту все своє життя і не міг знайти кращої людини, з якою створив би сім'ю... Еві вже увірвалася в моє життя. З нею я багато чого дізнався про батьківство, бо саме вона навчила мене, як це доглядати та спілкуватись із дитиною. Тому я не можу дочекатись, коли ми подаруємо їй братика та зробимо нашу маленьку родину трішки більшою", – поділився Стів Казі у соціальних мережах.

Дженна Деван
Дженна Деван / Getty Images

Дженна Деван
Дженна Деван / Getty Images

Що відомо про стосунки Ченнінга Татума та Дженни Деван?Історія кохання почалася під час знімань картини "Крок вперед" 2006-го року, де обоє грали головні ролі. 2009-го пара зіграла весілля. 31 травня 2013 року у подружжя народилася донька Еверлі Елізабет Мейзелл Татум. Згодом пара вирішила розірвати шлюб після 9 років спільного життя. Про свій намір знамените екс-подружжя оголосило на сторінках у соцмережах, після чого подало документи на розлучення.

Наприкінці вересня Дженна Деван приголомшила фанатів звісткою про те, що чекає на дитину від нового коханого – відомого актора Стіва Казі.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Зіркові мами Голлівуд
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