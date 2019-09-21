У картатому костюмі: Катя Осадча засвітила стильний осінній look

Українська телеведуча Катя Осадча давно завоювала прихильність багатьох прихильників fashion-індустрії за любов до цікавих образів та сміливих експериментів. Крім того, дружина Юрія Горбунова є однією з українського шоу-бізнесу, хто може найефектніше носити оригінальні капелюшки.

На своїй сторінці в Instagram Катерина показала черговий елегантний "аутфіт", який ідеально підійде для прохолодної осінньої погоди. Читайте також: Катя Осадча похизувалася фігурою в трендовому купальнику 2019 року: звабливі фото "Робочий марафон", – коротко додала у підписі до нового фото Осадча. На світлині зірка позує у картатому костюмі оливково-салатового кольору з осінньо-зимової колекції українського бренду Mazini Fashion, вартість якого складає близько 600 доларів. Доповнила свій образ телеведуча чорною водолазкою, широким шкіряним поясом від Dior та чорними туфлями-човниками на високих підборах.

Катя Осадча / Instagram / @kosadcha