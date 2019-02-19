У картатому костюмі та яскравих туфлях: королева Іспанії вразила стильним виходом

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Король та королева Іспанії
Король та королева Іспанії / www.gettyimages.com

Королева Іспанії Летиція неодноразово доводила, що не потребує стиліста, адже має відмінний смак. Днями вона вбрала картатий костюм та червоні туфлі на підборах, які підтвердили це.

Король та королева Іспанії – бажані гості на всіх урочистих та офіційних заходах. Відтак Філіп VI та його чарівна дружина Летиція мають насичений графік і часто не можуть навіть податись на відпочинок. 

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Днями королівське подружжя взяло участь у церемонії Bellas Artes Golden Medal Awards. Світський захід відбувся у палаці Мерседа, що в іспанському Кордові. Для такої знакової події королева Летиція підібрала стильний картатий костюм, який складався зі спідниці та блузи. До вбрання вона підібрала замшеві туфлі-човники червоного кольору. Її Величність зробила макіяж з акцентом на очі та ідеальну укладку волосся. 

Король та королева Іспанії
Король та королева Іспанії  / Getty Images

Королева Летиція в Іспанії
Королева Летиція в Іспанії / Getty Images

Урочиста церемонія за участю королівської сім'ї Іспанії
Урочиста церемонія за участю королівської сім'ї Іспанії / Getty Images

Чимало іспанців вишикувались перед палацом, що побачити королівське подружжя. Це помітила Летиція, тому залюбки підійшла до прихильників та мило поспілкувалась з ними. 

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Іспанська королева поспілкувалась з громадськістю
Іспанська королева поспілкувалась з громадськістю / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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