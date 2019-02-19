У картатому костюмі та яскравих туфлях: королева Іспанії вразила стильним виходом
Королева Іспанії Летиція неодноразово доводила, що не потребує стиліста, адже має відмінний смак. Днями вона вбрала картатий костюм та червоні туфлі на підборах, які підтвердили це.
Король та королева Іспанії – бажані гості на всіх урочистих та офіційних заходах. Відтак Філіп VI та його чарівна дружина Летиція мають насичений графік і часто не можуть навіть податись на відпочинок.
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Днями королівське подружжя взяло участь у церемонії Bellas Artes Golden Medal Awards. Світський захід відбувся у палаці Мерседа, що в іспанському Кордові. Для такої знакової події королева Летиція підібрала стильний картатий костюм, який складався зі спідниці та блузи. До вбрання вона підібрала замшеві туфлі-човники червоного кольору. Її Величність зробила макіяж з акцентом на очі та ідеальну укладку волосся.
Король та королева Іспанії / Getty Images
Королева Летиція в Іспанії / Getty Images
Урочиста церемонія за участю королівської сім'ї Іспанії / Getty Images
Чимало іспанців вишикувались перед палацом, що побачити королівське подружжя. Це помітила Летиція, тому залюбки підійшла до прихильників та мило поспілкувалась з ними.
Королева Летиція / Getty Images
Іспанська королева поспілкувалась з громадськістю / Getty Images