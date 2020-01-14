У Києві демонтують головну новорічну ялинку: фото

Новорічні свята завершуються, відтак у Києві демонтують головну ялинку країни. Наразі розпочали знімати прикраси святкового дерева, однак ярмарок на Софіївській площі ще працює.

Як відомо, головну ялинку урочисто відкрили на День Миколая. Упродовж майже місяця 30-метрове новорічне дерево було найпопулярнішою атракцією для киян та гостей української столиці. Проте свята завершуються, а організатори розпочали плановий і анонсований демонтаж.

Важливо: У Києві можна здати ялинку на перероблення до 1 лютого

Наразі до ялинки підвезли спецтехніку, завершили знімати святкові прикраси та гілки сосни і ялиці, з якмих складалась ялинка. Водночас ярмарок ще не розбирають, тому, за словами очевидців, він продовжує свою роботу.



Головна ялинка країни: демонтаж / 24 Канал



У Києві розібрали головну ялинку / 24 Канал



Демонтаж ялинки у Києві / 24 Канал



Софіївська площа в Києві / 24 Канал

Перед запланованим демонтажем представники компанії Folk Ukraine, яка займалась декором новорічних локацій Києва, влаштували урочисте закриття головної ялинки. Захід завершився концертом за участю НАОНІ та DJ SLAP. Окрім цього, організатори запевнили, що на Контрактовій площі святкове містечко працюватиме до 19 січня.



Закриття новорічної ялинки в Києві / Facebook / @FolkUkraine

Цьогоріч головну ялинку прикрасили 750 іграшками та трьома кілометрами гірлянд червоного, золотого та білого кольорів. Святкове дерево поєднало національні мотиви, зокрема, прикраси у вигляді опішнянської кераміки. Навколо ялинки організатори свята поставили персонажів з балету "Лускунчик" та українських казок.

Окрім головної ялинки на Софійській площі, у Києві можна було побачити ще 11 ялинок на різних локаціях, але менших за розміром. Так, на Контрактовій площі декорації нагадували творчість Марії Приймаченко. Всі дерева після демонтажу планують відправити на перероблення.