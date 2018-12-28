У Києві напали на DZIDZIO, – представник артиста

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DZIDZIO
DZIDZIO / Instagram / @dzidzio

На талановитого українського співака та вокаліста гурту DZIDZIO Михайла Хому невідомі напали у центрі Києва.

Про це повідомила представник співака Лілія Слюсар на сторінці у Facebook.

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За її словами, напад стався перед ефіром, який був запланований у DZIDZIO в офісі однієї із радіостанцій. Слюсар додала, що офіційні коментарі та подробиці будуть озвучені пізніше.

Щодо ситуації із нападом на Михайла Хому сьогодні вранці перед ефіром на "Хіт ФМ" ми дамо офіційні коментарі пізніше,
– наголосила менеджерка.

 

Теги: LifeStyle Новини Києва Скандал Музика
Джерело: 24 канал
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