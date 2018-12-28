У Києві напали на DZIDZIO, – представник артиста

На талановитого українського співака та вокаліста гурту DZIDZIO Михайла Хому невідомі напали у центрі Києва.

Про це повідомила представник співака Лілія Слюсар на сторінці у Facebook.

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За її словами, напад стався перед ефіром, який був запланований у DZIDZIO в офісі однієї із радіостанцій. Слюсар додала, що офіційні коментарі та подробиці будуть озвучені пізніше.

Щодо ситуації із нападом на Михайла Хому сьогодні вранці перед ефіром на "Хіт ФМ" ми дамо офіційні коментарі пізніше,

– наголосила менеджерка.