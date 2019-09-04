У Києві презентували фільм про Стуса "Заборонений": чи вдалось відстояти сцену з Медведчуком

У Києві завершився перший прес-показ фільму-трилера про життя і смерть Василя Стуса "Заборонений". Прем'єру приурочили до рокивин смерті дисидента. Помер Стус у колонії на Уралі якраз 34 роки тому в ніч із 3 на 4 вересня.

Фільм "Заборонений" став відомим ще до того, як вийшов на екрани. Бо у ньому є не тільки сам Стус, але і його адвокат Віктор Медведчук, сцену з яким намагалися вирізати. Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Зрештою, сцену із Медведчуком вдалося відстояти, у фільмі вона є. Щоправда, там не звучить прізвище Медведчука, і все доволі нейтрально. Автори сценарію сказали, що не отримували юридичного дозволу на використання цього прізвища, як вимагає і закон про авторське право.

Творці фільму розповіли, що це стало лише приводом, завдяки чому звернули увагу на цю стрічку, але запевнили, що у ній чимало й інших цікавих сцен і фактів із життя Василя Стуса. Наприклад, з фільму можна дізнатися, що Василь Стус був бешкетником у звичайному побутовому житті – зокрема, він любив танцювати твіст, який був заборонений у СРСР. На гулянки з твістом навіть кілька разів навідувалися представники КДБ зі словами: "Сегодня ти танцуешь джаз, а завтра родину продашь". Таких моментів у фільмі досить багато.

Як розповіли творці сценарію, вони хотіли звернути увагу на велич Стуса як особистості.

На щастя, нарешті глядачі побачать більше ніж суд. Я сподіваюся, що глядачам будуть відкриті нові сцени, сторінки життя Василя Стуса,

– наголосив сценарист фільму "Заборонений" Артемій Кірсанов.

На показ фільму прийшли і безпосередньо причетні до тих подій – дисиденти. Був і Василь Овсієнко, який сидів у тій же в'язниці із Василем Стусом та бачив його там. Він, до речі, звернув увагу на декілька неточностей у сценарії. Творці фільму ж зазначили, що це художня стрічка і вони хочуть, аби в історії України і в кінематографі знову заговорили про Василя Стуса і таких українських постатей.

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У широкому прокаті фільм буде вже 5 вересня.

Відео: трейлер фільму "Заборонений"

Хто такий Василь Стус?Василь Стус – це український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець та правозахисник. Він був одним із найактивніших дисидентів. Лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка (1990), Герой України (2005, посмертно).



За те, що боровся за необхідність збереження і розвитку української культури, зазнав репресій з боку радянської влади, його творчість було заборонено, а сам він був засуджений до тривалого перебування в місцях позбавлення волі, де і загинув.