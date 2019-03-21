У Києві стартував дитячий Тиждень моди: Фреймут, Решетник та інші зірки відкривали показ

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Ольга Фреймут на дитячому Тижні моди
Ольга Фреймут на дитячому Тижні моди / Прес-служба

Дитячий Тиждень моди (Junior Fashion Week) стартував у Києві в четвер, 21 березня. Дата відкриття модного заходу була обрана не випадково – саме тоді відзначають Всесвітній день людей з синдромом Дауна. Тому відкривати Junior Fashion Week прийшли "діти сонця", яких підтримали такі українські зірки як Ольга Фреймут, Григорій Решетник, Геннадій Попенко та інші.

Для відзначання Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна дуже символічно було обрано 21 березня. Адже причиною синдрому Дауна є 21-ша хромосома, яка наявна в трьох копіях. Організатори Junior Fashion Week вирішили долучитися до Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна і влаштували відкриття дитячого Тижня моди саме в цей день, долучивши до нього "дітей сонця" та українських зірок.

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На співпрацю погодилися українські телеведучі Ольга Фреймут, Григорій Решетник, Надія Матвєєва, Тимур Мірошниченко, Марися Горобець і Марія Орлова, прима-балерина Національної опери України Христина Шишпор, музикант Роман Бахарєв (Bahroma), актор Геннадій Попенко, зірки серіалу "Школа" Андрій Бойко і Марія Кондратенко та дизайнерка Олена Бурба.

Засновниця дитячого Тижня моди Наталя Коваленко стверджує, що метою модного заходу було показати, що "сонячні діти" не відстають в інтелектуальному розвитку, а також вони обдаровані не менше, ніж звичайні.

Ми хотіли показати, що незважаючи на поширену в суспільстві думку про нездатність дітей з синдромом до класичного навчання, вони можуть освоїти не тільки навички догляду за собою, а й більш складні дії, включаючи участь в модних показах і виході на подіум,
– заявила Наталя Коваленко.

Дитячий тиждень моди
Геннадій Попенко на дитячому Тижні моди / Прес-служба

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Ольга Фреймут Тиждень моди Діти і неповнолітні
Джерело: LifeStyle 24
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