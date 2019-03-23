У Києві стартував фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA

Цьогорічний фестивальний тиждень стартував із резонансної картини під назвою "Белінгкет". Правда у світі постправди". А головною темою фестивалю були цифрові технології та їхній вплив на людство.

Що відомо про фестиваль Docudays UA

Docudays UA – це щорічний фестиваль, який має у собі різноманітні проекти з популяризації та розвитку документалістики. Його мета: формування активної громадянської позиції та підвищення рівня дотримання прав людини в Україні.

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У рамках фестивалю здійснюються покази по всій Україні найталановитішого та найактуальнішого документального кіно з усього світу. Також організовується турне українських документальних стрічок і фотовиставок за кордоном.

Цьогорічний фестиваль Docudays UA

Фестиваль Docudays UA-2019 розпочався з підтримки українських політв'язнів Кремля, полонених моряків і Олега Сенцова.



Фестиваль Docudays UA-2019

Фестиваль відкрив фільм "Белінгкет". Правда у світі постправди". У ньому Нідерландський документаліст Ганс Пул мистецьким шляхом розповідає про те, як команда журналістів "Белінгкет" розслідує резонансні злочини. Один із найгучніших – збиття малайзійського Боїнгу у небі Донбасу.

Дивіться трейлер фільму "Белінгкет". Правда у світі постправди"

"Посперечатися з доказами, які зібрали колеги, складно. Матеріали, що викладені у фільму, нерідко використовують для того, аби встановити істину", – сказав російський журналіст Павло Канигін.

Користуючись відкритими джерелами журналісти "Белінгкет" першими з'ясували, що "Бук", з якого випустили ракету по пасажирському лайнеру, привезли з Росії.

Що відомо про катастрофу "Боїнга" в небі над Донбасом?17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту.



У 2016 році представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак збили ракетою з комплексу "Бук". Його на окупований Донбас завезли з Росії. До поставки цього "Бука" був причетний офіцер ГРУ Росії Олег Іванніков (позивний "Оріон"), мовилося в розслідуванні Bellingcat.



Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія. Москва ж традиційно відкидає причетність до катастрофи.

Саме журналісти "Белінгкет" перші на міжнародному рівні показали докази того, як Росія вдерлася на територію України у 2014 році. Вони дослідили супутникові знімки російсько-українського кордону. І показали як за кілька місяців у полях та лісосмугах вдалині від офіційних пунктів пропуску з'явилися ґрунтові дороги.

Ними і заходила в Україну техніка та війська з Росії. Це унікальний приклад того, як цифровий світ впливає на людство. Попри намагання Кремля ізолювати населення від правди, завдяки сучасним технологіям її в Росії знають.



Докази російської присутності на Донбасі

Фестиваль щороку збирає у своїх залах свідому аудиторію. Кожен фільм стає темою для роздумів. Адже мовою кіно митці розповідають про найбільші виклики людства – війни, екологічні катастрофи, та індивідуальні історії людей з різних куточків світу.

Ми не лише показуємо кіно, ми ще й говоримо про нього. Намагаємося долучити до дискусії якомога більше режисерів та продюсерів, які чекають зустрічі з глядачем,

– наголосила програмна координаторка Docudays UA Дар'я Бассель.

Загалом у рамках фестивалю покажуть 76 стрічок з різних куточків світу. Це унікальна можливість побачити протягом тижня рідкісні та цінні документальні кадри, які у прокат в Україні не виходять. Триватиме фестиваль до 30 березня.