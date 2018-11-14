У Києві відгримів концерт легендарного Стінга: як це було

Столичний "Палац спорту" вибухнув від запальних пісень легендарного Стінга. Концерт відбувся 14 листопада та став однією зі знакових подій у світському житті України.

Популярного артиста з нетерпінням очікували прихильники. Люди здебільшого замовляли квитки заздалегідь, вихоплюючи найдешевші білети за більш як 1600 гривень. Однак серед меломанів знайшлись й такі, хто подбав про можливість послухати Стінга за лічені години до концерту.

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Загалом вартість квитків коливалась від 2 до 9 тисяч гривень. Така ціна вже стала однією з найбільших, яку забажали організатори за виступ іноземних артистів. Однак вартість квитків аж ніяк не повпливала на кількість українців, що прийшли послухати виступ Стінга. Тисячі людей із захватом очікували на вихід легендарного британця.

Під бурхливі овації на сцену вийшов Стінг у супроводі ямайського реггі-виконавця Шеггі. Від перших же акордів пісень "Палац спорту" просто вибухнув аплодисментами. Стінг та Шеггі заспівали пісні з нового альбому "44/876". Окрім цього, багатотисячний натовп послухав вже відомі всім композиції, які артисти заспівали в іншій манері.

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Для грандіозного концерту знаменитості обрали вбрання, яке згодом активно обговорювали у мережі. На сцену Стінг вийшов у чорних приталених штанах та темній футболці з принтом. А от Шеггі покрасувався перед прихильниками у штанах та білій сорочці, яку доповнив стильним капелюхом. У цьому меломани вбачали символічність.

Варто зазначити, що всі меломани із задоволенням послухали надзвичайний спів Стінга. Українці зізнались, що цей концерт запам'ятається їм на все життя, а феєричне шоу вартувало кожної витраченої копійки.

Стінг – це любов з дитинства. Набридли вже ці "зірки", які стрибають на сцені в трусах. Отримав задоволення від справжньої музики,

– розповів один з прихильників Стінга.

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І справді, атмосфера на концерті перевершила всі сподівання. Під хіти легендарного Стінга люди танцювали та підспівували відомі стрічки. Від такого теплого прийому в Україні знамениті співаки не стримували емоцій. Після концерту Стінг подякував прихильникам за чудовий вечір.

До слова, налаштуватись перед виступом Стінгу допомогла медитація. Її він провів у спеціальній кімнаті, вкритій темним полотном. Таким чином артист усамітнився від всіх учасників концерту та налаштувався на грандіозний виступ. Мабуть, така підготовка повпливала на сам хід концерту: Стінг був у чудовому гуморі та із задоволенням виконував кожну пісню. Від мелодії своїх пісень він стримувався та показав запальні танці.

Українці зізнались, що не хотіли, щоб концерт закінчувався. Під бурхливі оплески Стінг та Шеггі двічі повертались на сцену, після чого все ж попрощались з прихильниками.

"Це було дивовижно! Досі під враженнями і хочу ще їх почути", – додали схвильовані прихильники.