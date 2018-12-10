У Києві відкриється виставка українського художника-рекордсмена

13 грудня в Музеї історії Києва відкривається виставка "У цьому полі, синьому..." лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка Анатолія Криволапа.

Анатолій Криволап очолює рейтинг найуспішніших українських художників. Його роботи входять майже в усі зібрання українських колекціонерів сучасного мистецтва і не раз встановлювали рекорди продажів сучасного українського мистецтва на міжнародному арт-ринку.

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У травні-2011 його картина "Степ" була продана на аукціоні Phillips de Pury & Co в Нью-Йорку за 98 500 доларів. А вже в жовтні на торгах сучасного мистецтва дому Phillips de Pury & Co в Лондоні роботу "Кінь. Ніч" було продано за 124 400 доларів.



Анатолій Криволап "Кінь"

Експозиція в Музеї історії Києва, для назви якої обраний рядок з поезії Василя Стуса репрезентує нові та вже відомі полотна художника, що разом розкривають багатогранність самобутність митця. Ключовим символом виставки є кінь – прадавній символ свободи, швидкості та циклічності поступу самої природи. Коні на картинах Криволапа – частина природи, втілення її краси, динаміки, руху і внутрішньої гармонії. На полотнах митця вони супроводжують схід та захід сонця, перетворюючись на виразну метафору часу, його руху та плинності.



Анатолій Криволап "Кінь. Білий силует"

Виставка "У цьому полі, синьому..." задумана як "поетичний проект", в якому гармонійно поєднуються картини Криволапа, вірші українських поетів та відеосюжети із зображенням української природи. Разом вони утворюють багатовимірне образно-естетичне поле, в якому улюблений синій колір художника розкриває свій глибокий символічний зміст.

Цей проект – черговий якісний крок співпраці бізнесу з видатними митцями та підтвердження того, що культура України – настільки популярний та динамічний тренд, – зазначає засновник Cultprostir Hub, автор проекту "Ukraine. The best" Юрій Комельков.

Хто такий Анатолій Криволап?Відомий український художник, майстер нефігуратовного малярства та пейзажу. Отримав класичну фахову освіту у Державному художньому інституті в Києві (тепер – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури). Після завершення навчання протягом 15-ти років активно шукав себе у мистецтві, не бажаючи творити в рамках соцреалізму.

Важливою подією у творчому житті Анатолія Криволапа стала республіканська художня виставка, присвячена 45-й річниці перемоги у Другій світовій війні (Київ, 1990). Представлений на ній твір митця "Багряні висоти" викликав значний резонанс, по суті, відкривши художника для мистецької спільноти. Невдовзі Криволап увійшов до складу творчого об’єднання "Живописний заповідник" (1992-1995), яке відіграло вагому роль у розвитку сучасного українського образотворчого мистецтва.

Наступні роки були позначені потужним творчим злетом й широким визнанням художника не лише в Україні, а й поза її межами. Роботи авторства Криволапа активно виставлялись, продавались і колекціонувались по всьому світу.

2011 року Криволап став лауреатом загальнонаціональної премії "Людина року" у номінації: "Митець року". Тоді ж фотографія українського художника вперше з’явилася на обкладинці журналу "Forbes".

2012 року знаменною подією у житті митця стало вручення йому найвищої державної нагороди – Національної Шевченківської премії за цикл картин "Український мотив".