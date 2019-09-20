Легенди джазу та номінанти премій Греммі виступлять у Києві: деталі

У столичному Freedom Hall відбудеться одна з найяскравіших світських подій року – фестиваль Jazz Weekend. Захід вже прикував увагу меломанів, адже до столиці приїдуть легендарні артисти джазу, концерт яких неможливо пропустити.

21-23 та 29 листопада Київ зустріне найяскравіших джазових світових зірок. Саме в ці дні вперше пройде фестиваль Jazz Weekend, який, за словами організаторів, зможе здивувати найвибагливіших музичних гурманів.

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Що відомо про Jazz Weekend?Засновником Jazz Weekend є Олександр Сірий – президент джазового фестивалю DoDж, який ще з нульових почав знайомити українців з найбільшими світовими джазовими іменами, такими як Ніно Катамадзе і вивів на велику сцену десятки молодих українських музикантів. Подія вперше відбудеться в Києві та об'єднає не тільки меломанів, але й вітчизняних зірок, які не зможуть пропустити виступи легендарних колег.

Відкривати фестиваль буде колектив The Baylor Project. Знаменита американська група вже підкорила весь світ незрівнянними ритмами та голосом. Глядачі зможуть почути знамениті композиції, які поєднали госпел, блюз та соул.

Дивіться кліп до пісні номінантів Греммі – The Baylor Project: відео

Окрім цього, меломанів очікуватиме перформанс легендарного колективу Incognito. Джазовий гурт заснував гітарист та співак Жан-Поль "Блуі" Монік, який вже 40 років має шалену популярність у світі. Колектив випустив понад 15 студійних альбомів, а їхні концерти завжди відзначаються аншлагами.

Дивіться фрагмент виступу гурту Incognito: відео

Вже 23 листопада сцену фестивалю підкорюватимуть музиканти з Ісландії – гурт Mezzoforte. Це один із найпопулярніших джазових колективів, який з часу заснування – 1977 року – встиг приголомшити яскравими композиціями, вміщених у 14 альбомів та 6 окремих збірок.

Дивіться фрагмент із виступу гурту Mezzoforte: відео

Закривати фестиваль Jazz Weekend буде лауреат премії Греммі – піаніст та аранжувальник Боб Джеймс. Легендарний артист прилетить до Києва спеціально для участі у Jazz Weekend. Під час фестивалю він зіграє сольні композиції та виступить у дуеті з українцем Андрієм Чмутом.

Дивіться фрагмент виступу Боба Джеймса: відео