У Києві загрожує закриття 66-річному кінотеатру

Культурний центр "Кінотеатр "Київ" не продовжив договір оренди, який закінчується на початку 2019 року. У зв'язку з цим подальша робота кінотеатру, який працює ще з 1952 року, – під питанням.

Про це у Facebook повідомив голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко.

За його словами, про загрозу припинення роботи кінотеатру Іллєнку розповіла директорка культурного закладу Вілія Бондаренко.

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"Вже за тиждень, а саме 4 січня 2019 року, закінчується термін дії договору оренди цілісного майнового комплексу кінотеатру, що є в комунальній власності і вже протягом двох десятиліть перебуває в користуванні ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ", – написав голова Держкіно.

За його словами, незважаючи на звернення орендаря, відповідальні структури не лише не продовжили договір оренди, але навіть не повідомили про плани з цього приводу.

Враховуючи недавні прикрі випадки закриття кінотеатрів "Україна" і "Кінопанорама", така ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже незрозуміло, що буде з кінотеатром вже через тиждень, прямо під час різдвяних свят,

– зазначив Іллєнко.

Він зазначив, що готує звернення до мера Києва Віталія Кличка з проханням особисто розібратися в ситуації та сприяти продовженню роботи кінотеатру "Київ", який відіграє вагому роль у культурному житті столиці та всієї України.