У Києві загрожує закриття 66-річному кінотеатру

361
Культурний центр "Кінотеатр "Київ" можуть закрити
Культурний центр "Кінотеатр "Київ" можуть закрити / Фото з відкритих джерел

Культурний центр "Кінотеатр "Київ" не продовжив договір оренди, який закінчується на початку 2019 року. У зв'язку з цим подальша робота кінотеатру, який працює ще з 1952 року, – під питанням.

Про це у Facebook повідомив голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко.

За його словами, про загрозу припинення роботи кінотеатру Іллєнку розповіла директорка культурного закладу Вілія Бондаренко.

Читайте також: У Києві презентували першу онлайн-бібліотеку аудіокниг українською мовою

"Вже за тиждень, а саме 4 січня 2019 року, закінчується термін дії договору оренди цілісного майнового комплексу кінотеатру, що є в комунальній власності і вже протягом двох десятиліть перебуває в користуванні ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ", – написав голова Держкіно.

За його словами, незважаючи на звернення орендаря, відповідальні структури не лише не продовжили договір оренди, але навіть не повідомили про плани з цього приводу.

Враховуючи недавні прикрі випадки закриття кінотеатрів "Україна" і "Кінопанорама", така ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже незрозуміло, що буде з кінотеатром вже через тиждень, прямо під час різдвяних свят,
– зазначив Іллєнко.

Він зазначив, що готує звернення до мера Києва Віталія Кличка з проханням особисто розібратися в ситуації та сприяти продовженню роботи кінотеатру "Київ", який відіграє вагому роль у культурному житті столиці та всієї України.

 

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Кіно Новини Києва Віталій Кличко
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
26 грудня 21:00 Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
492
Різдвяний піст 2018: що не можна робити протягом 40 днів
26 грудня 20:06 Різдвяний піст 2018: що не можна робити протягом 40 днів
3219
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
26 грудня 17:00 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 32716
Не тільки Джон Сноу: у яких фільмах зіграв актор Кіт Харінгтон
26 грудня 15:56 Не тільки Джон Сноу: у яких фільмах зіграв актор Кіт Харінгтон
919
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
26 грудня 13:08 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
80752
Найкурйозніші модні провали 2018 року, від яких неможливо втримати сміх
25 грудня 18:00 Найкурйозніші модні провали 2018 року, від яких неможливо втримати сміх
Юлія Михайлова 6879
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук