У Києві запалили головну ялинку країни: фото і відео

Київ готується до різдвяних та новорічних свят. У столиці України на Софійській площі офіційно запалили головну ялинку країни у День святого Миколая, 19 грудня.

Цікаво, що 25-метрову ялинку прикрашає понад 1,5 тисячі іграшок та 3 км гірлянд, а також сотні ліхтариків холодного білого кольору.

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Цього року вона особлива: навколо неї, окрім динамічної світлової конструкції з’явиться екран, через який відвідувачі ярмарку матимуть змогу передати вітання. Вся ялинка огорнеться у тисячі яскравих ліхтариків холодного білого арктичного кольору. Деякі з них матимуть унікальну форму кристалів довжиною – 35-50 сантиметрів,

– напередодні розповіли організатори у Folk Ukraine.

У Києві запалили ялинку на Софійській площі: дивіться відео:



У Києві запалили головну ялинку / Вікторія Руденко / Еспресо

Пропонуємо переглянути фото користувачів з мережі, які стали свідками, коли запалили головну ялинку країни.



У Києві запалили головну ялинку / Instagram-сторіс



У Києві запалили головну ялинку / Instagram-сторіс



У Києві запалили головну ялинку / Instagram-сторіс



У Києві запалили головну ялинку / Instagram-сторіс

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що темою головної ялинки України 2019 року буде північне сяйво, а новорічне містечко оформлять в стилі картин української художниці Марії Примаченко. Святкову красуню встановлять на Софійській площі у Києві. Також, цьогоріч вона може бути штучною.