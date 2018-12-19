У Києві запалили головну ялинку країни: фото і відео

561
У Києві запалили головну ялинку країни
У Києві запалили головну ялинку країни / Вікторія Руденко / Еспресо

Київ готується до різдвяних та новорічних свят. У столиці України на Софійській площі офіційно запалили головну ялинку країни у День святого Миколая, 19 грудня.

Цікаво, що 25-метрову ялинку прикрашає понад 1,5 тисячі іграшок та 3 км гірлянд, а також сотні ліхтариків холодного білого кольору.

Читайте також: "Зимова країна на ВДНГ": цікаві локації, куди можна піти на зимові свята у Києві

Цього року вона особлива: навколо неї, окрім динамічної світлової конструкції з’явиться екран, через який відвідувачі ярмарку матимуть змогу передати вітання. Вся ялинка огорнеться у тисячі яскравих ліхтариків холодного білого арктичного кольору. Деякі з них матимуть унікальну форму кристалів довжиною – 35-50 сантиметрів,
– напередодні розповіли організатори у Folk Ukraine.

У Києві запалили ялинку на Софійській площі: дивіться відео:

головна ялинка у києві
У Києві запалили головну ялинку / Вікторія Руденко / Еспресо

Пропонуємо переглянути фото користувачів з мережі, які стали свідками, коли запалили головну ялинку країни.


У Києві запалили головну ялинку / Instagram-сторіс


У Києві запалили головну ялинку / Instagram-сторіс


У Києві запалили головну ялинку / Instagram-сторіс


У Києві запалили головну ялинку / Instagram-сторіс

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що темою головної ялинки України 2019 року буде північне сяйво, а новорічне містечко оформлять в стилі картин української художниці Марії Примаченко. Святкову красуню встановлять на Софійській площі у Києві. Також, цьогоріч вона може бути штучною.

Теги: Новини України Новорічні свята Новини Києва LifeStyle Подорожі
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не Меган Маркл єдиною: топ-5 принцес, якими захоплюється світ
сьогодні 19:00 Не Меган Маркл єдиною: топ-5 принцес, якими захоплюється світ
Юлія Девда 1380
Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
сьогодні 15:40 Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
15601
Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
сьогодні 10:00 Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
Олена Булан 912
Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути
18 грудня 19:58 Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути
3181
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
18 грудня 19:35 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
15367
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
18 грудня 16:25 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 6080
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук