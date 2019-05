У кліпі Насті Каменських і Потапа помітили схожість з відео Бейонсе

23 травня українські співаки Потап і Настя Каменських зуміли розбурхати всі вітчизняні ЗМІ: пара оголосила, що одружується. Артисти зробили це завдяки кліпу "Константа". Ролик зірвав мережу, а уважні прихильники вже встигли порівняти його з відео Бейонсе.

Як відомо, на YouTube-каналі Потапа з'явилось відео нового кліпу "Константа". У пісні репер зізнався у почуттях до Насті Каменських та показав спільні кадри із коханою. Окрім цього, у ролику зірка приміряла білосніжну приталену сукню, а Потап – смокінг. Згодом артисти зізнались, що не випадково обрали дату прем'єри, адже саме 23 травня о 16 годині вони обмінялись клятвами і офіційно одружились.

"Я намагався вберегти її від зайвих очей, слів, постів. Я буваю дуже відвертим тільки з потаємним для мене. Любов була, є і буде. Я люблю тебе більше всіх на цьому світі, у нас будуть гарні милі діти, люблю тебе більше всіх в цьому всесвіті. Моя любов – це константа, вона незмінна", – заспівав Потап.

Дивіться кліп "Константа", де Настя Каменських та Потап позували у весільному вбранні

Ролик стрімко отримав популярність у мережі, адже всі прихильники вже кілька років очікували на це зізнання. Проте у романтичному відео люди помітили схожість із кліпом американської поп-діви Бейонсе. У відео "Best Thing I Never Had", яке вийшло у 2011 році, артистка показала підготовку нареченої до весілля. Бейонсе приміряла спідню білизну та грайливо позувала біля ліжка, як це зробила і Настя Каменських. Окрім цього, зірка показала спільні кадри з актором, який зіграв її нареченого. Таке ж видно і в кліпі Потапа і Насті Каменських.

Дивіться кліп Бейонсе "Best Thing I Never Had": відео

Що відомо про роман Насті Каменських та Потапа?

Вже більше, ніж рік у мережі припускали, що Настю Каменських та Потапа пов'язують романтичні стосунки. Однак будь-які чутки зіркова пара ігнорувала. Відтак уважні прихильники надавали докази роману, зібрані у блогах артистів: вони публікували фото з одних і тих же курортів, в одному вбранні, або на однакових вечірках. Проте офіційного підтвердження роману журналісти не могли отримати.

В одному з інтерв'ю Настя Каменських заявила, що вона щаслива, а її кохання прагне тиші. Тому співачка розповіла, що не буде виставляти свої почуття на показ. Згодом вона вперше засвітила обручку, яку їй подарував Потап, спровокувавши резонанс у ЗМІ та мережі.

Наразі зіркова пара святкує своє весілля. Церемонія закрита для представників ЗМІ, перегороджений навіть шлях до ресторану Fabius. За словами інсайдерів LifeStyle 24, Настя Каменських та Потап обмінялись клятвами о 16 годині біля арки, встановленої на території ресторану. На урочисте свято вони запросили понад 100 гостей, серед яких – українські зірки Оля Полякова, Юрій Горбунов та Катя Осадча, Володимир Дантес та Надя Дорофеєва.