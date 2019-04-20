У колготках в сітку і на високих підборах: Кайлі Дженнер показала пишні форми

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Молода матуся Кайлі Дженнер полюбляє хизуватися перед шанувальниками гарячими знімками і спокусливими вбраннями. Так, нова фотосесія наймолодшої мільярдерки у світі не залишилася без звабливих кадрів.

Американська зірка і власниця успішного бізнесу опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram. Майже на всіх фото вона звабливо дивилася в камеру, заворожуючи своїм поглядом.

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На одному зі знімків образ Кайлі Дженнер полягав у тотальному звабленні своїх фанатів. Вона одягнула чорні колготи в масивну сітку, з-під яких виднілися темні стрінги, а для верху обрала сорочку в тон. Однак зірка не залишила свій "лук" без родзинки – вона взула туфлі-човники золотистого кольору, позуючи в такому образі лежачи.

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Наступним вбранням Кайлі Дженнер був total pink look. Вона постала перед камерою у рожевому боді на одне плече з масивними атласними рукавами, доповнивши образ взуттям в тон. Однак для такого вбрання знаменитість образа іншу позу – вона стояла перед камерою, прямо дивлячись в об'єктив, піднімаючи одну ногу вверх.

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кайлі Дженнер Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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