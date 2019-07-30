У колишній сім'ї Дженніфер Еністон і Джастіна Теру сталося горе

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Дженніфер Еністон з собаками
Дженніфер Еністон з собаками / Фото з відкритих джерел

Знамениті голлівудські собаколюби 29 липня зазнали гіркої втрати – у розлученій сім'ї Еністон і Теру померла їхня спільна собака Доллі. У ЗМІ подейкують, що в останні хвилини життя улюбленця поручим з ним були екс-закохані.

Після гучного та неочікуваного розлучення Дженніфер Еністон та Джастіна Теру у 2018 році про них, як про подружжя, не було жодних згадок. Кожен з них почав будувати власне життя в статусі холостяка або ж холостячки.

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Але смерть їхнього улюбленця знову об'єднала пару. На фотографіях, які оприлюднив 47-річний актор у своєму Instagram, можна побачити вже померлу собаку (метиса білої швейцарської вівчарки), яку в одіяло намагалась покласти жінка. Фанати припускають, що руки на світлинах можуть належати Дженніфер, яка запросила Теру провести в останній шлях свою вірну подругу.

"Сьогодні ввечері, на заході сонця, після героїчної боротьби померла наша найвірніша захисниця та член сім'ї Доллі. Склала меч та щит... Вона померла в оточенні всієї сім'ї... Спочивай з миром", – йдеться в проникливому дописі Теру.

 

Що відомо про домашніх улюбленців екс-подружжя?

Чотирилапі друзі зіркового подружжя відігравали важливу роль у житті акторів, коли ті жили разом з 2015 року. І в процесі розлучення у 2018 році виникла лише єдина проблема – жоден з них не хотів ділитись собаками, яких у них було аж четверо: метис білої швейцарської вівчарки, метис пітбуля, тер'єр та ще один пітбуль. 

Інсайдери ЗМІ зазначали, що Джастін Теру використовував собак як заручників, щоб спеціально затягнути шлюборозлучний процес і отримати від 50-річної Еністон побільше грошей.

Але згодом пара все ж уклала між собою угоду, що після розлучення в Джастіна залишиться пітбуль, з яким він зараз живе в Нью-Йорку. А у Дженніфер будуть жити три собаки – Доллі, Клайд і Софі – в одному з її будинків в Лос-Анджелесі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений smartwater (@smartwater)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Світ тварин Дженніфер Еністон Зіркові розлучення Голлівуд
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