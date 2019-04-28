У кольорах українського прапора: стильна Джамала показала фото з сином на природі

Українська співачка Джамала, яка днями відсвяткувала паперове весілля (друга річниця) зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим, поділилася із шанувальниками рідкісними світлинами з її однорічним сином Емір-Рахманом.

Сонячні фото з сином Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Раніше співачка зізнавалася, що вона є суворою мамою. Відтак подарунки до дня народження свого первістка усі відразу не дарує, лише раз на місяць. Але, звісно, Джамала, не приховує своєї шаленої материнської любові до хлопчика.

На нових знімках зіркова мама позує з малюком на фоні квітучих магнолій у Києві. Співачка, що одягнена у джинсовий комбінезон і жовтий пуловер, щиро усміхається на камеру.

"Вітаю всіх з довгоочікуваними вихідними. Проведіть час з рідними та гарно відпочиньте!" – додала Джамала у підписі.



Джамала з сином / Instagram / @jamalajaaa



Джамала з сином / Instagram / @jamalajaaa