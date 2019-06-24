У кольорі фуксії: усміхнена Єлизавета II приміряла найяскравіше вбрання на турнірі з поло

Британська королева Єлизавета II відвідала фінал турніру з поло "Королівський кубок Віндзора" у Великому Віндзорському парку. Для виходу монарх підготувала рожевий ансамбль: плаття, пальто і капелюшок, прикрашений квітами.

Єлизавета II виглядала розкішно і свіжо з яскравим вибором вбрання, яке доповнили білосніжні рукавички. Протягом дня британська королева, яка зазвичай має спокійне обличчя та не демонструє надмірно своїх емоцій, радісно усміхалася та спілкувалася з іншими гостями турніру у Віндзорі.

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Піднесений настрій королеви Великобританії можна прослідкувати, якщо подивитися на знімки із заходу.



​Єлизавета II на турнірі з поло / Getty Images



​Єлизавета II на турнірі з поло / Getty Images



​Єлизавета II на турнірі з поло / Getty Images

Однак подія не обійшлася без курйозу. Під час урочистого привітання на ганку Віндзорського замку поруч з королевою на терасі стояв японський музикант Йошікіо Хаясі. Згодом порив вітру зірвав чорний шарф артиста і він потрапив в обличчя Єлизавети II.

Спершу цього ніхто не помітив, а 93-річна королева Великобританії спокійно відреагувала та не показала незадоволення.



Єлизавета II на турнірі з поло / Getty Images