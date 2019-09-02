У комбінезоні з глибоким декольте: Тіна Кунакі завітала на гала-вечір Armani Beauty

На щорічному Венеційському кінофестивалі пройшов гала-вечір Armani Beauty, на який завітали Барбара Палвін, Сара Сампайо, Медісон Раян, Кейт Бланшетт, Ізабель Юппер, Катрін Деньов та інші зірки. Серед них – 22-річна дружина Венсана Касселя Тіна Кунакі.

Чимало уваги прикуто до трикутника "Моніка Беллуччі – Венсан Кассель – Тіна Кунакі". Спершу французький актор завітав з молодою дружиною на прем'єру фільму Романа Поланскі "Офіцер і шпигун". Згодом чоловік зустрівся з колишньою дружиною Беллуччі, коли представляв фільм "Незворотність" (Irréversible), де вони зіграли головні ролі.

Читайте також: Італійки обирають червоний: новий розкішний вихід Моніки Беллуччі на Венеційському кінофестивалі

Венсан і Моніка після розлучення зберегли дружні стосунки. Як відомо, актори 17 років зустрічалися і 12 жили у шлюбі, у якому народилося двоє дітей. Під час їхнього спільного виходу на червоній доріжці Тіна Кунакі завітала на інших захід, організований Armani Beauty.

Для виходу модель одягнула оксамитовий комбінезон з ефектно підкресленим декольте і об'ємним капюшоном. Доповненням розкішного образу стали дорогоцінні прикраси, зроблені у зелених відтінках.



Тіна Кунакі / Instagram / @armani



Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey



Кейт Бланшетт та Ізабель Юппер / Instagram / @armani



Акторка Алессандра Мастронарді / Instagram / @armani