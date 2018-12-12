У коробці з-під підгузників: Кріссі Тейген показала кумедне відео з дітьми

Телевізійна зірка та модель Кріссі Тейген, яка виховує двох дітей у шлюбі зі співаком Джоном Леджендом, показала шанувальникам кумедне відео перед різдвяними святами.

Короткий ролик Кріссі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У ньому зображено двох дітей зоряного подружжя: дворічну дочку Луну і однорічного хлопчика Майлза, які бавляться під прикрашеною ялинкою.

Шанувальники у соціальних мережах розчулено написали коментарі про те, які у Кріссі і Джона милі діти.

Діти Кріссі Тейген і Джона Ледженда бавляться під ялинкою: дивіться відео

Додамо, що 5 грудня на офіційному YouTube-каналі Джона Ледженда з'явилося зворушливе відео на пісню "Bring me love" у стилі мультфільму. У ньому зобразили сімейство у повному складі.

Пісня увійшла в різдвяний альбом артиста під назвою "Legendary Christmas".

Дивіться лірик-відео Джона Ледженда на пісню "Bring me love":