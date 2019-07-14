У коротких шортах і на підборах: Тіна Кароль засвітила пружні сідниці

Українська 34-річна співачка Тіна Кароль продовжує вражати шанувальників у соціальних мережах новими пікантними знімками з гарячої фотосесії.

Нові кадри Кароль, яка постала перед об'єктивом фотографа Аліни Симоненко, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На пікантному кадрі українська зірка позує у дуже коротких шортах та кроп-топі молочного кольору.

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Доповнили ніжний та секспальний водночас образ Тіни туфлі-човники у тон вбрання з прозорими вставками. Виглядає у кадрі співачка радісно та невимушено.

"У-ля-ля", – грайливо прокоментувала свій знімок артистка.

Протягом першого дня світлину вподобали понад 65 тисяч шанувальників та доповнили її сотнями компліментами у коментарях.

"Це надзвичайно" "Тіно, що це за краса?", "Ноги як в Кендалл, попа як в Тіни", "Ти розкішна", – пишуть користувачі у мережі.



Тіна Кароль / Instagram / @spromojna