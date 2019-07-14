У коротких шортах і на підборах: Тіна Кароль засвітила пружні сідниці

558 Читать новость на русском
Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @spromojna

Українська 34-річна співачка Тіна Кароль продовжує вражати шанувальників у соціальних мережах новими пікантними знімками з гарячої фотосесії.

Нові кадри Кароль, яка постала перед об'єктивом фотографа Аліни Симоненко, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На пікантному кадрі українська зірка позує у дуже коротких шортах та кроп-топі молочного кольору.

Читайте також: Модель Розі Хантінгтон-Уайтлі оголила стрункі ноги в білій сукні: фото

Доповнили ніжний та секспальний водночас образ Тіни туфлі-човники у тон вбрання з прозорими вставками. Виглядає у кадрі співачка радісно та невимушено. 

"У-ля-ля", – грайливо прокоментувала свій знімок артистка.

Протягом першого дня світлину вподобали понад 65 тисяч шанувальників та доповнили її сотнями компліментами у коментарях.

"Це надзвичайно" "Тіно, що це за краса?", "Ноги як в Кендалл, попа як в Тіни", "Ти розкішна", – пишуть користувачі у мережі.

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @spromojna

blog_ava
В Чорнобильській зоні знайшли один з найбільш радіаційних предметів: фото
14 липня
5446
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Тіна Кароль Еротика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Bottle cap challenge: як Стейтем, Дженнер, Могилевська та інші епатують в мережі
13 липня 19:58 Bottle cap challenge: як Стейтем, Дженнер, Могилевська та інші епатують в мережі
2139
Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
13 липня 14:04 Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
Наталія Печерська 2691
"Міцному горішку" – 31: приголомшливі факти про культовий фільм, яких ви могли не знати
13 липня 12:39 "Міцному горішку" – 31: приголомшливі факти про культовий фільм, яких ви могли не знати
Юлія Михайлова 1134
Павло Табаков: "Я на своїх дітях перевіряю нові пісні, які написав"
12 липня 19:03 Павло Табаков: "Я на своїх дітях перевіряю нові пісні, які написав"
528
"Анабель 3": проклята лялька повертається додому
12 липня 18:19 "Анабель 3": проклята лялька повертається додому
Юлія Ліпенцева 416
Новини
Більше новин
Залиште відгук