У коротких шортах з лимонним принтом: Леся Нікітюк похизувалася кулінарними вміннями

Українська телеведуча вкотре доводить, що вона вправна господиня. Леся Нікітюк поділилася рецептом окрошки та показала черговий карантинний образ, який прихильники не залишили без уваги. Зірка позувала у яскравому костюмі з лимонним принтом, засвітивши стрункі ноги у коротких шортиках.

Знаменита телеведуча проводить карантин з родиною у рідному Хмельницьку, куди відправилася зі столиці ще напередодні Великодня. Судячи з усього, Леся Нікітюк прихопила з собою чимало вбрань, які радо демонструє на особистій сторінці в інстаграмі. Вдома зірка вирішила відмовитися від страв високої кухні та потішила близьких окрошкою.

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Знаменитість насолоджувалася обідом на свіжому повітрі поблизу приватного будинку батьків зі своєю племінницею. Дівчинка оцінила кулінарні вміння ведучої та зазначила, хоч їсть страву вперше, проте вона сподобалася їй значно більше, ніж суп чи борщ.

На фото вона позувала у костюмі з лимонним принтом, який, як запевнила фоловерів, пошила власноруч. Короткі шортики дозволили Лесі показати свої стрункі ноги. Образ вона доповнила пов'язкою, яка гармонічно поєднувалася з одягом.

Сезон окрошки,

– підписала кадри Леся Нікітюк.

Рецепт окрошки від Лесі Нікітюк:

60 грам філе індички

60 грам редиски

60 грам огірка

зелень: цибуля, кріп, петрушка

2 варених яйця

заправка: айран, майонез, гірчиця, сіль, перець



Рецепт окрошки від Лесі Нікітюк / Instagram Stories / @lesia_nikituk