24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

У короткій сукні-піджаку: вагітна Джамала вразила незвичним образом

1009 Читать новость на русском
Вагітна Джамала прийшла на радіоефір / Instagram / @jamalajaaa

Українська співачка Джамала, яка днями оголосила про свою другу вагітність, вразила образом для публічного виходу. Артистка приміряла так звану сукню-піджак, яку доповнила яскравим ременем.

У розпал Національного відбору Євробачення-2020 чимало зірок коментують шоу та діляться своїми враженнями у мережі. Винятком не стала і співачка Джамала, яка погодилась поділитись думками щодо другого півфіналу конкурсу. 

Важливо: Джамала вдруге стане мамою

На радіоефір артистка вирішила одягнути ефектне вбрання зі свого гардеробу. Відповідними знімками вона поділилась на офіційній інстаграм-сторінці. Джамала постала у короткій сукні-піджаку, яка мала стильний крій. До монохромного образу зірка підібрала колготи та масивне взуття на платформі. А от яскравим акцентом у вигляді Джамали став неоновий полотняний ремінь, який вона зав'язала на талії. Саме цей аксесуар, за словами дизайнера Андре Тана, є актуальним у 2020 році. 

Цього року пояси актуальні як ніколи! Їх сміливо можна носити з сорочками, жакетами, сукнями і навіть светрами oversize і куртками! Тим більше, треба ж якось відповідати тенденціям oversize стилю і при цьому виглядати жіночно! Зараз в тренді всі варіанти ременів і поясів,
– розповів Андре Тан. 

Фешн-пораду від дизайнера Джамала яскраво продемонструвала у своєму образі. Відтак артистка виглядала стильно, чим привернула увагу всіх прихильників у мережі. 

Співачка Джамала продемонструвала трендовий образ
Співачка Джамала продемонструвала трендовий образ / Instagram / @jamalajaaa

Стильний вихід Джамали
Стильний вихід Джамали / Instagram / @jamalajaaa

Джамала прокоментувала Нацвідбір Євробачення-2020
Джамала прокоментувала Нацвідбір Євробачення-2020 / Instagram / @jamalajaaa

Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
сьогодні
8210
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Джамала Новини LifeStyle Стиль і мода
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:02 "Форсаж 9", "Не час помирати", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
Марта Вересюк 2478
15 лютого 13:34 Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників другого півфіналу
Квітослава Туз 8106
15 лютого 09:16 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 15093
14 лютого 12:15 10 найкращих фільмів про кохання, які вас не розчарують
Юлія Турелик 3059
14 лютого 11:06 14 фільмів про любов до Дня святого Валентина
Уляна Журба 10108
Новини
Більше новин
Залиште відгук