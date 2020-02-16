У короткій сукні-піджаку: вагітна Джамала вразила незвичним образом

Українська співачка Джамала, яка днями оголосила про свою другу вагітність, вразила образом для публічного виходу. Артистка приміряла так звану сукню-піджак, яку доповнила яскравим ременем.

У розпал Національного відбору Євробачення-2020 чимало зірок коментують шоу та діляться своїми враженнями у мережі. Винятком не стала і співачка Джамала, яка погодилась поділитись думками щодо другого півфіналу конкурсу.

Важливо: Джамала вдруге стане мамою

На радіоефір артистка вирішила одягнути ефектне вбрання зі свого гардеробу. Відповідними знімками вона поділилась на офіційній інстаграм-сторінці. Джамала постала у короткій сукні-піджаку, яка мала стильний крій. До монохромного образу зірка підібрала колготи та масивне взуття на платформі. А от яскравим акцентом у вигляді Джамали став неоновий полотняний ремінь, який вона зав'язала на талії. Саме цей аксесуар, за словами дизайнера Андре Тана, є актуальним у 2020 році.

Цього року пояси актуальні як ніколи! Їх сміливо можна носити з сорочками, жакетами, сукнями і навіть светрами oversize і куртками! Тим більше, треба ж якось відповідати тенденціям oversize стилю і при цьому виглядати жіночно! Зараз в тренді всі варіанти ременів і поясів,

– розповів Андре Тан.

Фешн-пораду від дизайнера Джамала яскраво продемонструвала у своєму образі. Відтак артистка виглядала стильно, чим привернула увагу всіх прихильників у мережі.



Співачка Джамала продемонструвала трендовий образ / Instagram / @jamalajaaa



Стильний вихід Джамали / Instagram / @jamalajaaa