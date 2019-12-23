У короткій сукні з декольте: Cardi B шокувала зовнішнім виглядом без макіяжу – фото

Популярна співачка, що створила собі епатажний образ, Cardi B відправилася на шопінг у торговий центр Aventura Mall в Маямі і продемонструвала незвичний буденний "аутфіт", який кардинально відрізняється від її сценічного іміджу.

Про це пише британський таблоїд Daily Mail. В неділю, 22 грудня, співачка потрапила в об'єктиви папараці у торговому центрі.

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Незважаючи на те, що виконавиця Bodak Yellow спробувала не привертати до себе увагу та просто одягнутися, Карді Бі виглядала яскраво. Зірка підкреслила пишні груди та сідниці обтислою синьою сукнею довжини міні. Також вона продемонструвала велике татуювання на правій нозі.

Співачка покрила волосся хусткою і не робила для виходу макіяж. Її образ завершили зручні чорні босоніжки на ремінцях.

Додамо, що анонімність знаменитості було складно зберегти, адже разом з нею були троє великих охоронців. Згодом у приміщенні почав збиратися натовп шанувальників реперки. У торговому центрі Карді відвідала магазини люксових брендів Louis Vuitton, Ferrari, Locker Foot, Gucci, а також забігла у магазин дитячого одягу і в пекарню.



Cardi B / VAEM / BACKGRID / Daily Mail



Cardi B / VAEM / BACKGRID / Daily Mail



Cardi B / VAEM / BACKGRID / Daily Mail

Пропонуємо порівняти, як відрізняється сценічний look Cardi B від образу з реального життя.



Cardi B / Колаж LifeStyle 24