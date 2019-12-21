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У короткому топі і лосинах: 50-річна Дженніфер Лопес приголомшила спокусливою фігурою

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Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Популярна артистка Дженніфер Лопес, яка є джерелом натхнення для багатьох жінок, вкотре потрапила в об'єктиви папараці у спортивному одязі і приголомшила усіх шанувальників розкішними формами.

Стиль життя Джей Ло вражає, адже вона поєднала музику й акторство з материнством і відносинами з нареченим Алексом Родрігесом. З таким режимом зірка не забуває про регулярні заняття спортом, адже це допомагає їй зберегти ідеальну фігуру та міцне здоров'я у 50 років.

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Наразі Дженніфер Лопес перебуває у Маямі, де потрапляє у камери вуличних фотографів під час своїх виходів з спортивного залу. Найефектніше дивився на співачці total white look, який складався з короткого топу, обтислих лосин і кросівок. Джей Ло часто збирає волосся у міцний пучок для тренування та завершує "аутфіт" сонцезахисними окулярами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Дженніфер Лопес
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