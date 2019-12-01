У корсетній сукні від Versace: Тіна Кароль вразила трендовим образом

Популярна українська співачка Тіна Кароль вже давно завоювала неофіційний статус секс-символа та головної модниці країни. Все тому, що під час кожного публічного виходу артистка демонструє вбрання від легендарних брендів. Цього разу співачка підкорила українців сукнею від Versace.

Новинку гардеробу Тіна Кароль показала під час церемонії M1 Music Awards, що пройшла у Києві 30 листопада. Артистка була музичним продюсером ювілейної премії, відтак активно з'являлась під час прямого ефіру шоу та виконала дві пісні зі свого репертуару. Окрім цього, Тіна Кароль здобула перемогу в номінації "Золотий грамофон".

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Для одержання престижної статуетки поп-діва вбрала трендову корсетну сукню від Versace. Пудрове вбрання підкреслило струнку талію Тіни Кароль та виглядало дуже ефектно. Артистка доповнила образ босоніжками на підборах, хвилястим волоссям та макіяжем з акцентом на червоні губи. Тіна Кароль виглядала розкішно, що зазначили учасники церемонії та прихильники зірки у мережі.

До слова, Тіна Кароль – знана любителька брендових речей. Улюбленою маркою артистки є Louis Vuitton, однак поп-діва залюбки приміряє вбрання і від знаменитих дизайнерів David Koma та Alexander McQueen. Одяг від провідних брендів Тіна Кароль демонструє не гірше, аніж їхні знамениті прихильниці Сіара та "ангели" Victoria's Secret.

Під час шоу M1 Music Awards співачка показала різні вбрання. Однак хто є автором двох інших вечірніх суконь Тіни Кароль – наразі невідомо. Глядачі могли побачити вишукані образи під час виконання пісень поп-артистки.

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