У костюмі чоловічого крою: Дженніфер Лопес показала стильний образ на кіноподії

Успішна співачка та акторка Дженніфер Лопес не припиняє дивувати прихильників ефектними публічними виходами. Цього разу знаменитість відмовилась від елегантної сукні, надавши перевагу строгому штанному костюмі.

В ефектному образі Дженніфер Лопес з'явилась на додатковому показі фільму "Шахрайки з Волл-Стріт" (Hustlers). Хоч світова прем'єра кінострічки відбулась ще восени 2019 року, її продовжують презентувати публіці. 1 грудня автори фільму влаштували зустріч журналістів та прихильників з головними акторками "Шахрайок", де з'явилась і знаменита "Рамона" Дженніфер Лопес.

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На кіносеансі та пресконференції акторка продемонструвала нетиповий образ. Дженніфер Лопес, яка полюбляє підкреслювати свої розкішні форми приталеним вбранням, прийшла на кіноподію в утепленому костюмі-трійці сірого кольору. Вбрання зірка обрала з колекції Dolce & Gabbana та доповнила його білосніжною сорочкою і туфлями на підборах.

Відомо, що за стиль Дженніфер Лопес відповідали її стилісти Роб Зангарді і Маріел Ганн. Саме вони запропонували зірці своєрідний фешн-експеримент. Вбрання мало камізельку в чоловічому стилі, яку наважуються одягати тільки кілька голлівудських модниць. Однак Дженніфер Лопес залюбки прийняла пропозицію та не втратила жіночності завдяки хвилястому волоссю та ефектному макіяжу.

Дженніфер Лопес була не єдиною зіркою фільму, яка завітала на показ "Шахрайок з Волл-стріт". Окрім неї, на кіноподії побували Кеке Палмер, Лілі Рейнгарт, Констанс Ву і Джулія Стайлз, а також режисерка Лорін Скафарія. Всі голлівудські красуні продемонстрували різні образи, вразивши учасників заходу.

Що таке "Шахрайки з Волл-Стріт"?

Сюжет кінострічки заснований на реальних подіях. Автори фільму "Шахрайки з Волл-Стріт" відтворили історію, яку описала журналістка Джессіка Пресслер. Репортерка взяла інтерв'ю у стриптизерок, які відпочивали із багатіями та обкрадали їх до останньої копійки. Шахрайки збагачувались з 2008 до 2014 року, а суми за одну афери сягали 135 тисяч доларів.



У фільмі зіграли популярні акторки, серед яких – Дженніфер Лопес. За сюжетом, танцівниці в нічних клубах були розчаровані від системи розприділення зароблених ними коштів. Відтак винахідливі красуні вирішили запровадити прибуткову шахрайську схему, завядки якій вонизабули про безгрошів'я. Під час розваг з багачами Волл-Стріт жінки підсипали жертвам наркотики та спустошували їхні гаманці і кредитні картки. Прем'єра фільму відбулась 12 вересня 2019 року.