У костюмі чоловічого крою: Дженніфер Лопес показала стильний образ на кіноподії

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Дженніфер Лопес на презентації фільму "Шахрайки з Волл-Стріт" / Instagram / @hustlersmovie

Успішна співачка та акторка Дженніфер Лопес не припиняє дивувати прихильників ефектними публічними виходами. Цього разу знаменитість відмовилась від елегантної сукні, надавши перевагу строгому штанному костюмі.

В ефектному образі Дженніфер Лопес з'явилась на додатковому показі фільму "Шахрайки з Волл-Стріт" (Hustlers). Хоч світова прем'єра кінострічки відбулась ще восени 2019 року, її продовжують презентувати публіці. 1 грудня автори фільму влаштували зустріч журналістів та прихильників з головними акторками "Шахрайок", де з'явилась і знаменита "Рамона" Дженніфер Лопес. 

До теми: "Шахрайки з Уолл-Стріт": кримінальна комедія про стриптизерок

На кіносеансі та пресконференції акторка продемонструвала нетиповий образ. Дженніфер Лопес, яка полюбляє підкреслювати свої розкішні форми приталеним вбранням, прийшла на кіноподію в утепленому костюмі-трійці сірого кольору. Вбрання зірка обрала з колекції Dolce & Gabbana та доповнила його білосніжною сорочкою і туфлями на підборах. 

Відомо, що за стиль Дженніфер Лопес відповідали її стилісти Роб Зангарді і Маріел Ганн. Саме вони запропонували зірці своєрідний фешн-експеримент. Вбрання мало камізельку в чоловічому стилі, яку наважуються одягати тільки кілька голлівудських модниць. Однак Дженніфер Лопес залюбки прийняла пропозицію та не втратила жіночності завдяки хвилястому волоссю та ефектному макіяжу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hustlers (@hustlersmovie)

Дженніфер Лопес була не єдиною зіркою фільму, яка завітала на показ "Шахрайок з Волл-стріт". Окрім неї, на кіноподії побували Кеке Палмер, Лілі Рейнгарт, Констанс Ву і Джулія Стайлз, а також режисерка Лорін Скафарія. Всі голлівудські красуні продемонстрували різні образи, вразивши учасників заходу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hustlers (@hustlersmovie)

Що таке "Шахрайки з Волл-Стріт"?
Сюжет кінострічки заснований на реальних подіях. Автори фільму "Шахрайки з Волл-Стріт" відтворили історію, яку описала журналістка Джессіка Пресслер. Репортерка взяла інтерв'ю у стриптизерок, які відпочивали із багатіями та обкрадали їх до останньої копійки. Шахрайки збагачувались з 2008 до 2014 року, а суми за одну афери сягали 135 тисяч доларів.

У фільмі зіграли популярні акторки, серед яких – Дженніфер Лопес. За сюжетом, танцівниці в нічних клубах були розчаровані від системи розприділення зароблених ними коштів. Відтак винахідливі красуні вирішили запровадити прибуткову шахрайську схему, завядки якій вонизабули про безгрошів'я. Під час розваг з багачами Волл-Стріт жінки підсипали жертвам наркотики та спустошували їхні гаманці і кредитні картки. Прем'єра фільму відбулась 12 вересня 2019 року. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Голлівуд Дженніфер Лопес
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